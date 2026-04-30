TİKA’dan Tunus’ta mesleki eğitim desteği

TİKA’nın Tunus’un Nabil vilayetinde kurduğu 3 mesleki eğitim platformu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA), Tunus’un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde kurduğu 3 yeni mesleki eğitim platformu, düzenlenen resmi törenle gençlerin kullanımına açıldı.

AÇILIŞ TÖRENİNE BAKAN VE BÜYÜKELÇİ KATILDI

Gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlayan projelerin açılış törenine Tunus Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Riyad Şevved, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

“SOMUT SONUÇLAR ORTAYA KOYUYOR”

Törende konuşan Bakan Şevved, Türkiye ile mesleki eğitim alanında yürütülen ortak çalışmaların somut sonuçlar verdiğini belirtti.

İş gücü piyasasında yaşanan hızlı değişime dikkat çeken Şevved, daha önce hayata geçirilen güneş enerjisi ve dizel motor eğitim platformlarının da istihdama katkı sağladığını ifade etti.

“İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ”

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da açılışı yapılan tesislerin, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Demircan, TİKA ile Tunus Mesleki Eğitim Ajansı arasındaki ortak çalışmaların sürdüğünü belirterek, Türkiye’nin 2013 yılından bu yana Tunus genelinde eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve kültür gibi farklı alanlarda toplam 20 projeyi tamamladığını aktardı.

YILDA YAKLAŞIK 480 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALABİLECEK

Hizmete alınan yeni platformlarla Tunuslu gençlerin teknik kapasitelerinin artırılması ve iş dünyasına uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulan tam donanımlı soğutma ve iklimlendirme eğitim atölyesinin, yılda yaklaşık 480 öğrenciye uygulamalı eğitim verme kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

TEKSTİL TASARIM LABORATUVARI DA KURULDU

Kelibia kentinde kurulan bilgisayar destekli tekstil tasarım laboratuvarıyla da gençlerin dijital tasarım alanındaki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aileden yeni hamleKubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aileden yeni hamle
Sumud Filosu'na saldırı hakkında tezkere TBMM'de kabul edildiSumud Filosu'na saldırı hakkında tezkere TBMM'de kabul edildi

En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

