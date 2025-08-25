TikTok'ta canlı yayınlar; gösteri, sohbet, eğitim veya ürün tanıtımı gibi amaçlarla yapılmaktadır. Bu özellik izleyici etkileşimini artırmanın yanında platform içi hediyelerle gelir elde etme imkanı da sunmaktadır. TikTok, bu özelliğin güvenli ve düzenli kullanılmasını sağlamak amacıyla bazı kriterler ve topluluk kuralları belirlemiştir.

TikTok canlı yayın açma şartları nelerdir?

TikTok platformunda canlı yayın açabilmek için kişinin bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar, platformun güvenli bir yayın ortamı oluşturması ve topluluk standartlarını koruması amacıyla belirlenmiştir. TikTok canlı yayın açma şartları şu şekildedir:

Kişilerin TikTok'ta canlı yayın açabilmesi için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Fakat bazı bölgelerde 16 yaş ve üzeri kullanıcılar da canlı yayın açabilmektedir.

Canlı yayın özelliğinin aktif olabilmesi için canlı yayın açılacak TikTok hesabının en az 1.000 takipçiye sahip olması gerekmektedir.

TikTok hesabı, TikTok topluluk kurallarına ve kullanım şartlarına uygun olması gerekmektedir. Daha önce ciddi kural ihlali yapan veya kısıtlama cezası almış olan hesaplar TikTok'un canlı yayın özelliğinden faydalanamamaktadır.

TikTok'ta canlı yayın özelliğinin kullanılabilmesi için TikTok uygulamasının güncel sürümünün yüklü olması gerekmektedir.

TikTok'ta nasıl canlı yayın açılır?

TikTok'ta canlı yayın açmak için öncelikle hesabınızın yukarıda sayılan özelliklere sahip olması gerekmektedir. Canlı yayın özelliği aktif olan kullanıcıların TikTok'ta canlı yayın açmak için izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

İlk olarak telefonunuzdan TikTok uygulamasını açıp TikTok hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

TikTok hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana ekranda bulunan "+" simgesine dokunarak içerik oluşturma ekranını açın.

Sayfanın alt kısmında bulunan "Canlı" seçeneğine tıklayın.

Bu aşamada TikTok sizlere canlı yayınınızın nasıl görüneceğini görmeniz için bir ön izleme ekranı sunacaktır.

Bu ekranda canlı yayınınız ile ilgili açıklama yazabilir ve hediyeleri aktif edebilirsiniz.

Ayarları tamamladıktan sonra "Canlı Yayına Başla" butonuna dokunarak canlı yayınınızı başlatabilirsiniz.

Canlı yayın sürecinde, izleyicilerle kurulan etkileşimin kaliteli olması kadar, yayın içeriğinin TikTok'un kurallarına uygun olması da oldukça önemlidir. Yayın esnasında uygunsuz dil kullanmaktan, telif hakkı ihlaline sebep olabilecek müzik veya görseller paylaşmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yanında izleyicilerin yaptığı yorumlara yapıcı yanıtlar vermek, yayın deneyimini hem sizin hem de izleyicileriniz için daha olumlu hale getirecektir.