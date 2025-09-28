HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tiktok skandalı büyüdü! Velayet davasında 'Toplu dayak' Kadınlar adamı sopalarla darbetti... O anlar kamerada

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Bir annenin Tiktok'ta oğluna oje sürüp dans ettirmesi infial yaratmıştı. Tepki çeken olaydan sonra çocuğun babası velayet davası açarken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çocuğunu görmek için eski eşinin evine giden adam eski eşi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Biber gazı ve sopalarla darbedilen adam 'imdat' diye kaçtı. O anları anlatan adam "Ellerinde sopa, bıçak ve biber gazı vardı. Hepsi bana saldırdı" derken, eski eş de koruma refleksiyle karşılık verdiğini söyledi. O anlar kamerada...

Ankara'da özel bir şirkette çalışan Mustafa Kemal Ş., eski eşi E.Ç.'den oğlunun velayetini alabilmek için Ankara 31'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

Tiktok skandalı büyüdü! Velayet davasında Toplu dayak Kadınlar adamı sopalarla darbetti... O anlar kamerada 1

TİKTOK YAYINLARINI DOSYAYA DELİL OLARAK SUNDU

Mustafa Kemal Ş., E.Ç.'nin, sosyal medya yayınlarında dans ederken, oğlunu da yayına dahil edip, makyaj efektleri ile dans ettirdiğini iddia etti. Mustafa Kemal Ş., oğlunun, annesi ve anneannesi ile birlikte TikTok yayınlarında dans ettiği video ve fotoğrafları da dosyaya delil olarak sundu. Mahkeme, söz konusu fotoğraf ve videolar incelenerek rapor hazırlanmasını talep etti.

Tiktok skandalı büyüdü! Velayet davasında Toplu dayak Kadınlar adamı sopalarla darbetti... O anlar kamerada 2

SOPA VE BİBER GAZIYLA SALDIRDILAR

Mustafa Kemal Ş., velayet davası devam ederken dün oğlunu görmek için eski eşinin evine gittiğinde, saldırıya uğradı. E.Ç., velayet davası ile ilgili basında çıkan haberler nedeniyle eski eşine tepki gösterdi. Apartmanın girişinde bekleyen E.Ç. ve yakınları, sopa ve biber gazı ile Mustafa Kemal Ş.'ye saldırdı.

Tiktok skandalı büyüdü! Velayet davasında Toplu dayak Kadınlar adamı sopalarla darbetti... O anlar kamerada 3

8 KADIN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kol ve boyun kısmında çizikler oluşan ve hastaneden darp raporu alan Mustafa Kemal Ş., 8 kadın hakkında polise şikayette bulundu. Mustafa Kemal Ş., darp anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüleri de delil olarak sundu.

Tiktok skandalı büyüdü! Velayet davasında Toplu dayak Kadınlar adamı sopalarla darbetti... O anlar kamerada 4

ESKİ EŞ VE YAKINLARI O ANLARI 'İMDAT ARKADAŞLAR' YAZARAK PAYLAŞTI

Görüntüde binanın önünde bekleyen E.Ç. ile bir anda içeriden çıkan diğer kadınların saldırdığı, Mustafa Kemal Ş.'nin de 'imdat' diye bağırarak kaçtığı görüldü. E.Ç. ve yakınları olaydan sonra 'Alçaklara kar yağıyor' şarkısı eşliğinde çektikleri videoyu da 'İmdat arkadaşlar' yazarak sosyal medyada paylaştı.

Tiktok skandalı büyüdü! Velayet davasında Toplu dayak Kadınlar adamı sopalarla darbetti... O anlar kamerada 5

"ELLERİNDE SOPA, BIÇAK VE BİBER GAZI VARDI"

Mustafa Kemal Ş., her ayın 2 ve 4'üncü hafta sonları olduğu için oğlunu görmek üzere eve gittiğini anlatarak, "Beni kapıya çağırdı. 'Eve gel, çocuğu al' dedi. Kapısına gittiğimde çocuğu göremedim; kendisi indi aşağıya. 'Çocuk merdivenlerde gel içeriye al' dedi. Ben kapıya doğru yöneldiğimde kendisi beni darbetmeye başladı. O anda içeriden 8-10 tane daha kadın çıktı. Ellerinde sopa, bıçak ve biber gazı vardı. Hepsi bana saldırdı. Bununla ilgili darp raporunu aldım, şikayetçi de oldum. Çocuğum için velayet davası açtım, şu anda ben onun canından da şüpheliyim. Çocuğum doğru düzgün okula gidemiyor orada. Her türlü psikolojik baskıya maruz kalıyor. Bana geldiğinde her seferinde söylüyor; 'Baba, annemler beni çok zorluyor, bana hizmet ettiriyorlar, bana küfrediyorlar' diye. Bir şekilde benim bu çocuğu kurtarmam gerekiyor. Çocuğum yıprandı. Çocuğun bakımı çok zayıf. 'Babanı karakol alır, polisler alır' diye çocuğu kandırıyorlar" dedi.

Tiktok skandalı büyüdü! Velayet davasında Toplu dayak Kadınlar adamı sopalarla darbetti... O anlar kamerada 6

"KORUMA VE REFLEKS AMAÇLI KARŞILIK VERDİM"

Şikayet üzerine E.Ç. de polis merkezinde ifade verdi. E.Ç. ifadesinde, "Mustafa Kemal aracından inip binaya doğru yönelirken kendisine 'Çocuk aşağı inmek istemiyor; ben konuşup onu ikna edeyim, 1 saat sonra gelip alman daha uygun olur' dedim. Bu sözlerime hiç aldırış etmeden binaya doğru yöneldi, bu sırada da bana küfürlü şeyler söyleyerek bağırdı. 'Yukarıya kadar çıkma, annem hasta, bir gerginlik çıkmasın' dedim. Bana küfretti ve saldırdı. O an elinde bulunan biber gazını yüzüme doğru sıktı. Ben de kendimi koruma amaçlı ona vurdum. Mustafa'nın bana saldırısını gören yakınlarım bina içinden çıkarak bizi ayırmaya çalıştılar. Sonradan öğrendiğime göre tanımadığım birkaç kadın da bizimkilerle beraber çıkarak bizi ayırmaya çalışmışlar. Mustafa Kemal bu sırada küfürlere devam ediyordu. Hatta 'Sizi kurşun yağmuruna tutacağım' diye tehditte bulundu. Sonra olay yerinden uzaklaştı. Ben de KADES uygulamasına basarak polisten yardım istedim. Durup dururken ona saldırmadım. O bana saldırınca koruma ve refleks amaçlı karşılık verdim. Ablam ve yeğenim dışında kavgaya müdahil olan kimseyi tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

E.Ç., yaptığı açıklamada da Mustafa Kemal Ş.'nin evlilikleri boyunca kendisine şiddet uyguladığını, bu yüzden boşandığını, ayrıldıktan sonra da tehdit ve hakaretlerinin sürdüğünü, uzaklaştırma kararı aldırdığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Tiktok'ta video çeken anne oğluna oje sürüp dans ettirmişti. Bu olay infial yaratırken baba oğlunu alabilmek için velayet davası açmıştı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vietnam’da tayfun alarmı! 250 bin kişi tahliye edilecekVietnam’da tayfun alarmı! 250 bin kişi tahliye edilecek
Çin yarışta 'ben de varım' dedi! 11 uydu gönderdiÇin yarışta 'ben de varım' dedi! 11 uydu gönderdi

Anahtar Kelimeler:
Ankara kavga Velayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.