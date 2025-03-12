TikTok’ta 1 milyon jeton kaç TL? TikTok’ta 1 milyon jeton kaç TL kazandırır?

Popüler sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok’ta kullanıcılar canlı yayın açan diğer kişilere onları takdir etmek için çeşitli sanal hediyeler gönderebilmektedir. Bu hediyelerin alınabilmesi için ise öncesinde sanal para birimi olarak adlandırılan jetonlardan alınmaktadır. Jetonların fiyatlarında belirli dönemlerde birtakım farklılıklar olabilmektedir. Bu noktada kullanıcıların aklına 1 milyon jeton alabilmek için ne kadar ödemeleri gerektiği konusu gelebilmektedir.

TikTok’ta 1 milyon jeton kaç TL?

TikTok sosyal medya platformunda kullanıcılar canlı yayın açan içerik üreticilerine hem yayınlarını beğendiklerini göstermek hem de ek gelir elde edebilmelerini sağlamak için çeşitli sanal hediyeler yollamaktadır. Bu sanal hediyelerin alımı uygulama içerisinde bulunan jetonlar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Kişiler ilk önce jeton satın alıp, sonrasında hediye sayfasından hediye seçebilmektedir. Jetonların fiyatı ise miktarına göre değişkenlik göstermektedir.

Uygulamada pahalı bir hediye göndermek için çok daha fazla jeton satın alım işleminin yapılması gerekebilmektedir. Kimi kullanıcılar daha düşük bir jeton alıp hediye gönderimi yaparken kimileri ise daha fazla jeton alma seçeneğini değerlendirebilmektedir.

Uygulamayı kullanan bazı kişiler 1 milyon jetonun kaç para olduğu konusu üzerine yoğunlaşabilmektedir. TikTok platformunda 1 milyon jeton fiyatı yaklaşık olarak 500 bin TL şeklindedir.

TikTok’ta 1 milyon jeton kaç TL kazandırır?

TikTok’ta ödeme gücüne göre farklı jeton seçenekleri bulunmaktadır. Düşük fiyattan pahalıya doğru giden bu jetonlar ile kullanıcılar istedikleri sanal hediyeleri alıp canlı yayınını beğendiği içerik üreticilerine yollayabilmektedir. Canlı yayın açan kişiye giden bu sanal hediyelerden belirli bir kesinti yapılmaktadır. TikTok tarafından yapılan bu kesintinin oranı ise %60 olarak belirlenmiştir. Kesintiden sonra kalan miktar hesaplanarak, canlı yayın açan kullanıcının hesabına aktarılır. Bu durum jeton ile sanal hediye alıp bu hediyeleri canlı yayın yapan kişiye gönderme işlemlerinde geçerlidir.

Bu bağlamda 1 milyon jeton fiyatı göz önünde bulundurularak hesap işlemleri yapılmaktadır. Canlı yayın açan kullanıcı hesabında biriken jetonları 4,11 TL ile çarptıktan sonra ne kadar kazanç elde ettiğini öğrenebilir.