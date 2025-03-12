TikTok’ta aslan ne kadar, kaç TL? TikTok’ta aslan hediyesi nasıl verilir, ne kadar kazandırır?

TikTok sosyal medya mecrası günümüzde kişiler tarafından kullanılan, çeşitli türden içeriklerin yayınlandığı mecralar arasındadır. Bu mecranın kişilere sunduğu birtakım özellikler mevcuttur. Bu özelliklerden biri canlı yayın açma hakkına sahip olan kişilere hediye gönderilmesi ve bu hediyelerden para kazanılmasıdır. Uygulamada farklı hediye çeşitleri bulunmaktadır. Aslan hediyesi de bu hediyelerden biridir.

TikTok’ta aslan ne kadar, kaç TL?

TikTok sosyal medya platformunda insanlar birbirlerine hediye gönderebilmekte ve bu hediyeler üzerinden kazanç sağlayabilmektedir. Özellikle canlı yayın açan içerik üreticilerine izleyiciler tarafından çeşitli para niteliği taşıyan hediyeler yollanmaktadır. Bu hediyeler ile içerik üreticileri kazanç elde edebilmekte ve daha fazla kişiye ulaşabilmektedir.

TikTok uygulaması bünyesinde sıklıkla gönderilen hediyelerden biri aslan hediyesidir. Bu hediyelere sahip olmanın en temel yolu satın almaktır.

Aslan hediyesinin (2025) güncel fiyatı ise 7.286 TL şeklindedir.

TikTok’ta aslan hediyesi nasıl verilir?

TikTok mecrasında canlı yayın açan kişilere onları tebrik etmek amacıyla birtakım hediyeler gönderilir. Bu hediyelerden biri aslan hediyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslan hediyesi gönderebilmek için öncesinde jeton satın alınması ve sonrasında hediye seçimi yapılması gerekmektedir. Jetonların satın alma ücreti ne kadarsa hediyelerin de ücreti ona göre şekillenmektedir.

Bir kişiye aslan hediyesini göndermek için ilk önce o hediyeyi seçmeli ve ardından kaç adet göndereceğinizi belirlemelisiniz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra “Gönder” kısmına tıklayarak, hediyenizi yollayabilirsiniz.

TikTok’ta aslan hediyesi ne kadar kazandırır?

TikTok sosyal medya platformunda para kazanma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin en başında ise canlı yayın açma yöntemi gelmektedir. Bir içerik üreticisi canlı yayın açarak başka kullanıcıların gönderdiği hediyeler üzerinden para kazanabilmektedir. Uygulamada gönderilen hediyeler arasında aslan hediyesi de bulunmaktadır. Bu hediye karşı kullanıcıya gönderildiği zaman hediyenin tutarı kadar bir miktar kazanılmamaktadır.

Uygulama satın alınan hediyelerden %60 kadar bir komisyon almaktadır. Bu komisyon tutarı kesildikten sonra kalan tutar kullanıcının hesabına geçmektedir. Aslan hediyesinin güncel satış tutarı 7,286 TL olduğundan bu hediyeyi alan kişiye kesintilerden sonra yaklaşık 2,915 TL kalmaktadır.