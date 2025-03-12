TikTok’ta canlı yayın açamıyorum nedeni nedir, nasıl çözülür? TikTok’ta canlı yayın açamıyorum sorunu ve çözümü

TikTok sosyal medya platformu birçok kişinin video çekip yayınlamak için kullandığı dijital platformlardan biridir. Bu platform bünyesinde belirli şartlar dâhilinde kullanıcılar canlı yayın açabilmekte ve bu yayınlar üzerinden başkalarından çeşitli hediyeler alabilmektedir. Fakat bazı durumlarda TikTok’ta canlı yayın açamıyorum sorunu gündeme gelebilmektedir. Bu sorunu çözebilmek için öncelikli olarak nedenlerini bulmak önemlidir.

TikTok’ta canlı yayın açamıyorum nedeni nedir, nasıl çözülür?

Canlı yayın açabilmek için kişinin 18 yaşında olması ve en az 1000 takipçiye sahip olması aranan koşullar arasındadır. Bu koşulları sağlamış olan kişiler canlı yayın açarak başka kullanıcılar ile doğrudan ve anlık olarak etkileşime geçebilmektedir. Ancak bazı zamanlarda kullanıcılar TikTok’ta canlı yayın açılmıyor problemine rastlayabilmektedir. TikTok’ta canlı yayın özelliğinin açılmamasına sebep olan başlıca faktörler şöyledir:

İnternet bağlantınızda bir problem varsa bu durum canlı yayın açmayı engelleyebilir.

Uygulama tarafından bazı özellikleri kullanmak için kısıtlanmış olabilirsiniz.

18 yaşın altındaysanız, uygulama canlı yayın özelliğini kullanmanıza izin vermeyebilir.

18 yaşında olup en az 1000 takipçiniz yoksa bu durumda da bu özellik çalışmayabilir.

Uygulamanın kendisinden kaynaklı bir sorun olabilir.

TikTok’da canlı yayın açamıyorum sorunu ve çözümü

TikTok sosyal medya uygulamasında yaygın olarak kullanılan özellikler arasında canlı yayın başlatma özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği aktif hale getirebilmek için uygulama tarafından belirlenmiş olan bazı şartların yerine getirilmiş olması son derece önemlidir. Şartlar yerine getirilmiş olmasına rağmen canlı yayın açamama sorunu halen devam ediyorsa birkaç basit adımı uygulayarak, bu sorunu çözebilmeniz mümkündür. Bu bağlamda TikTok’ta canlı yayın açamıyorum sorunu ve çözümü için uygulanması gereken adımlar şu şekildedir: