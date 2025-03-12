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TikTok’ta hediyeler ne kadar, kaç TL? TikTok’ta en pahalı hediye nedir? TikTok hediye fiyatları 2025

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
08.03.2025 20:05
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TikTok sosyal medya uygulaması dünya çapında kullanımı tercih edilen uygulamalar arasında yer almaktadır. TikTok bünyesinde kayıtlı olan kişilerin faydalanabileceği çeşitli avantajlar mevcuttur. Bu avantajlardan biri canlı yayın açılması ve bu yayınlara birbirinden farklı hediyelerin gönderilmesidir. Bu hediyelere sahip olunabilmesi için öncesinde jeton satın alınması gerekmektedir. Peki, TikTok’ta hediyeler ne kadar, kaç TL, en pahalı hediye nedir?

TikTok’ta hediyeler ne kadar, kaç TL? TikTok’ta en pahalı hediye nedir? TikTok hediye fiyatları 2025

TikTok dijital platformunda birçok farklı hediye çeşidi bulunmaktadır. Uygulamayı kullanan insanlar bu hediyeleri satın alarak canlı yayın açan içerik üreticilerine gönderebilir ve bu kişiler gelen hediyeleri paraya çevirerek kazanç elde edebilir. TikTok uygulamasında yer alan bu hediyelerin fiyatları birbirinden farklı olabilmektedir. Kimi hediyeler daha uygun fiyatlıyken kimi hediyeler daha pahalıdır. Bu hediyeleri bir başka kişiye gönderebilmek için öncelikli jeton satın alınmalıdır.

TikTok’ta hediyeler ne kadar, kaç TL?

TikTok uygulamasını kullanan ve belirli koşulları sağlamış olan pek çok kişi canlı yayın açarak bu yayınlar üzerinden gelir elde etmektedir. Canlı yayın açma özelliği sayesinde insanlar başkaları ile iletişime geçebilmekte, anlık gelen yorum veya sorulara cevap verebilmekte ve etkileşimi artırabilmektedir. Canlı yayın açan kişiler aynı zamanda başka kullanıcılardan takdir amacıyla çeşitli hediyeler alabilmektedir.

TikTok uygulamasında birbirinden farklı hediye türü mevcuttur. Bu hediyeleri bir başka kullanıcıya yollayabilmek için öncesinde jeton satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi önemlidir. Sonrasında alınan hediyenin fiyatı ne kadarsa jeton cinsinden hesaplanıp kişinin bakiyesinden düşmektedir. TikTok hediye fiyatları 2025 senesinde ise şu şekildedir:

  • TikTok Gül hediye fiyatı: 0,09 TL
  • TikTok Finger Heart hediye fiyatı: 0,47 TL
  • TikTok Merhaba hediye fiyatı: 0,95 TL
  • TikTok Çiçek hediye fiyatı: 0,66 TL
  • TikTok Lolipop ile İyi Geceler hediye fiyatı: 0,95 TL
  • TikTok Mikrofon hediye fiyatı: 0,47 TL
  • TikTok Sevgi hediye fiyatı: 4,68 TL
  • TikTok Parti hediye fiyatı: 2,77 TL
  • TikTok Kalbin Ellerimde hediye fiyatı: 9,55 TL
  • TikTok Konfeti ile Gökkuşağı hediye fiyatı: 9,55 TL
  • TikTok Güneş Gözlükleri ile Kalpler hediye fiyatı: 19,01 TL
  • TikTok Ayıcık hediye fiyatı: 20 TL
  • TikTok Güneş Kremi hediye fiyatı: 15,77 TL
  • TikTok Topuklu Ayakkabı hediye fiyatı: 66,89 TL
  • TikTok Panda hediye fiyatı: 20 TL
  • TikTok Lale hediye fiyatı: 19,11 TL
  • TikTok Asa hediyesi ile Öpücük hediye fiyatı: 30 TL
  • TikTok Rüzgar Dansözü hediye fiyatı: 28,67 TL
  • TikTok Elmas Aşk hediye fiyatı: 28,67 TL
  • TikTok Altın Madeni hediye fiyatı: 95,57 TL
  • TikTok Gerdanlık hediye fiyatı: 38,22 TL
  • TikTok LOVE Balon hediye fiyatı: 66,80 TL
  • TikTok Carousel hediye fiyatı: 193,05 TL
  • TikTok Para Yağmuru hediye fiyatı: 105 TL
  • TikTok İnci hediye fiyatı: 76,45 TL
  • TikTok Legendary hediye fiyatı: 95,57 TL
  • TikTok Ferris Wheel hediye fiyatı: 286,71 TL
  • TikTok Jet Uçağı hediye fiyatı: 1,200 TL
  • TikTok Spor Araba hediye fiyatı: 11,400 TL
  • TikTok Garland hediye fiyatı: 143,35 TL
  • TikTok Yat hediye fiyatı: 1,977 TL
  • TikTok Görkemli Şato hediye fiyatı: 4,000 TL
  • TikTok Eğlenceli hediye fiyatı:2,77 TL
  • TikTok Universe hediye fiyatı: 17,000 TL

TikTok’ta en pahalı hediye nedir?

TikTok sosyal medya platformunda canlı yayın açan kişilere övgü amacıyla gönderilen sanal eşyalar, hediye olarak tabir edilmektedir. TikTok uygulamasında çok sayıda hediye çeşidi vardır. Bu hediyeleri alıp video paylaşan kişilere yollayabilmek için ilk olarak jeton satın alınması önemlidir. Jeton satın almadan bu hediyeleri alabilmenin yolu yoktur. Jeton fiyatları da alınan jeton sayısına göre farklılık gösterebilmektedir.

TikTok’ta en pahalı hediye ise 17 bin TL karşılığı satın alınabilen Universe hediyesidir.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok hediye
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