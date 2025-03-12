TikTok’ta hediyeler ne kadar, kaç TL? TikTok’ta en pahalı hediye nedir? TikTok hediye fiyatları 2025

TikTok dijital platformunda birçok farklı hediye çeşidi bulunmaktadır. Uygulamayı kullanan insanlar bu hediyeleri satın alarak canlı yayın açan içerik üreticilerine gönderebilir ve bu kişiler gelen hediyeleri paraya çevirerek kazanç elde edebilir. TikTok uygulamasında yer alan bu hediyelerin fiyatları birbirinden farklı olabilmektedir. Kimi hediyeler daha uygun fiyatlıyken kimi hediyeler daha pahalıdır. Bu hediyeleri bir başka kişiye gönderebilmek için öncelikli jeton satın alınmalıdır.
TikTok uygulamasını kullanan ve belirli koşulları sağlamış olan pek çok kişi canlı yayın açarak bu yayınlar üzerinden gelir elde etmektedir. Canlı yayın açma özelliği sayesinde insanlar başkaları ile iletişime geçebilmekte, anlık gelen yorum veya sorulara cevap verebilmekte ve etkileşimi artırabilmektedir. Canlı yayın açan kişiler aynı zamanda başka kullanıcılardan takdir amacıyla çeşitli hediyeler alabilmektedir.
TikTok uygulamasında birbirinden farklı hediye türü mevcuttur. Bu hediyeleri bir başka kullanıcıya yollayabilmek için öncesinde jeton satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi önemlidir. Sonrasında alınan hediyenin fiyatı ne kadarsa jeton cinsinden hesaplanıp kişinin bakiyesinden düşmektedir. TikTok hediye fiyatları 2025 senesinde ise şu şekildedir:
TikTok sosyal medya platformunda canlı yayın açan kişilere övgü amacıyla gönderilen sanal eşyalar, hediye olarak tabir edilmektedir. TikTok uygulamasında çok sayıda hediye çeşidi vardır. Bu hediyeleri alıp video paylaşan kişilere yollayabilmek için ilk olarak jeton satın alınması önemlidir. Jeton satın almadan bu hediyeleri alabilmenin yolu yoktur. Jeton fiyatları da alınan jeton sayısına göre farklılık gösterebilmektedir.
TikTok’ta en pahalı hediye ise 17 bin TL karşılığı satın alınabilen Universe hediyesidir.