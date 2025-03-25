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TikTok'ta kaydırmalı fotoğraf nasıl yapılır? TikTok'ta kaydırmalı fotoğraf yapma

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.03.2025 20:43
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TikTok günümüzde eğlenceli videoların ve yaratıcı trendlerin yayılabildiği platformlar arasında yer alarak öne çıkmaktadır. Diğer birçok sosyal medya mecrası gibi milyonlarca kullanıcıya sahip olan TikTok’ta sadece video değil, aynı şekilde fotoğraf paylaşımı da yapılabilmektedir. Son dönemde çeşitli trendlerin yayıldığının görüldüğü TikTok'ta "kaydırmalı fotoğraf" paylaşma özelliği ise kullanılan özelliklerden biri haline geldi. Peki, TikTok'ta kaydırmalı fotoğraf nasıl yapılır?

TikTok'ta kaydırmalı fotoğraf nasıl yapılır? TikTok'ta kaydırmalı fotoğraf yapma

TikTok, fotoğraf ve video tabanlı etkileşim yapılabilen sosyal medya platformlarından biri olarak bilinir. Günümüzde ise TikTok diğer sosyal medyalarıyla birlikte popüler bir uygulama haline gelmiştir. TikTok kullanan kişiler, çeşitli türden içerikler paylaşmak için uygulama içerisindeki özellikleri ve araçları kullanabilir. Bu özelliklerden biri de kaydırmalı fotoğraf olarak öne çıkmaktadır. TikTok kullanıcıları bu özelliği kullanarak yükledikleri fotoğrafları daha yaratıcı hale getirebilmektedir. Aynı zamanda takipçilerini de etkileyebilmektedirler. Bu özellik ile eğlenceli ve yaratıcı içerikler üretilebildiği ve TikTok üzerinde daha fazla takipçi edinebildiği düşünülmektedir. Bu noktada ise TikTok'ta kaydırmalı fotoğraf yapma işleminin nasıl yapıldığı araştırılmaktadır.

TikTok'ta kaydırmalı fotoğraf nasıl yapılır?

TikTok platformu içerisinde alt menüdeki "+" işaretine tıklanarak çeşitli paylaşımlar yapılabilir. Bu işarete tıklandığında açılan sayfada ise Gönderi seçeğinin altında "Fotoğraf" ve "Metin" gibi 2 adet seçenek bulunur. Uygulama otomatik olarak ise fotoğraf veya video modunda veya sayfasında açılır. Bu bölüm fotoğraf paylaşımlarının da yapılacağı yerdir. Kişiler, alt bölümde bulunan "Şablonlar" seçeneğine dokunarak ise daha önceden düzenleyip hazırladıkları içerikleri tekrar düzenleyip paylaşabilirler.

TikTok platformu üzerinde birden fazla fotoğrafı sırasıyla paylaşmak ise bilhassa telefon albümlerini veya özel anlarını paylaşmak isteyenler için oldukça faydalı bir seçenektir. TikTok'ta kaydırmalı fotoğraf paylaşabilmek için ise aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

  • TikTok uygulamasına girilir ve alt bölümde bulunan "+" simgesine tıklanır.
  • "Gönderi" kısmının üst alanında bulunan “fotoğraf” seçeğine tıklanır.
  • Fotoğraf seçimi yaptıktan sonra “sonraki” seçeneğine tıklanır ve açılan sayfadaki “+” kısmına tıklayarak birkaç adet daha fotoğraf eklenebilir.
  • Birden fazla fotoğraf seçildikten sonra bunlar ayrı ayrı düzenlenebilir.
  • Fotoğraflara isteğe göre müzik ve filtre eklenir.
  • Tüm düzenlemeler yapıldıktan sonra paylaş butonuna tıklanır.

TikTok kaydırmalı fotoğraf ekleme özelliği oldukça kolay bir şekilde yapılabilse de bu esnada fotoğrafları düzenlemenin ve müzik eklemesi yapmanın mümkün olabileceği de unutulmaması gereken detaylardan biridir.

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