TikTok'ta mavi tık nasıl alınır? Şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır?

TikTok mavi tik alma sürecinde temel koşullar, hesabı doğrulatmayı kolaylaştıran ipuçları ve başvuru adımları gibi hususlar merak edilir. Bu bağlamda ilk olarak mavi tik edinmenin doğrudan takipçi sayısıyla bağlantılı olmadığı belirtilmelidir. TikTok platformu tarafından açıklanan güncel bilgilere göre doğrulanmış hesap edinmenin birden fazla faktörle ilişkili olduğu söylenebilir. Bunlar arasında hesabın güvenlik, aktiflik ve özgünlük niteliklerini taşıması yer alır. Söz konusu şartları karşılayan hesaplar için de profil bölümünden tamamlanan pratik adımlarla mavi tik başvurusu yapılabilir.

TikTok'ta mavi tık nasıl alınır?

TikTok uygulamasında mavi tik, bir hesabın hem popülerliğini hem de güvenilirliğini yansıtır. Ayrıca platformdaki mavi tik alma işlemiyle kullanıcının doğrulanmış hesaba sahip olması söz konusu olur. Bir TikTok hesabı için mavi tik alınması ise belirli şartların karşılanmasını gerektirir. Bu bağlamda TikTok platformunda doğrulanmış hesaba sahip olmak isteyen kullanıcıların dikkate alması gereken ipuçları aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

TikTok hesabının mavi tik alması için gerekli olan en önemli koşullardan biri takipçi kitlesidir. Çünkü hesabını doğrulatmak isteyen bir kullanıcının etkileşim seviyesinin yüksek olmasında fayda vardır.

Mavi tik alma ipuçları arasında yer alan hususlardan biri de video içerikleridir. Hem kaliteli hem de ilgi çekici videolar paylaşan kullanıcılar daha kısa sürede onaylanmış hesap edinebilir.

TikTok’ta mavi tık alma ihtimalini yükseltmek için paylaşımlardaki hashtag yani sosyal medya etiketi kullanımlarına özen gösterilmelidir. Doğru hashtag kullanımıyla platformda daha görünür olmak ve kısa sürede takipçi kitlesini genişleterek mavi tik almak mümkündür.

TikTok platformunda doğrulanmış hesaba sahip olmanın kilit noktalarından biri de trendleri takip etmektir. Akım videoları ve popüler içerikler kullanıcıların takipçi artırmalarına önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu da mavi tık başvurusu yapma sürecini hızlandırır.

TikTok'ta mavi tık başvurusu nasıl yapılır?

TikTok mavi tik başvurusu yapmayı planlayan kullanıcılar birkaç pratik adımı tamamlamalıdır. Bunların başında uygulama ekranının alt bölümündeki profil seçeneğine tıklanması yer alır. Ardından açılan sekmenin üst tarafındaki menü düğmesine dokunulmalıdır. Böylece ayarlar ve gizlilik bölümünden hesap yazısına tıklanabilir.

Hesap butonuna tıklandıktan sonra açılan ekrandaki doğrulama opsiyonu kullanılmalıdır. Bu sayede başlat seçeneğine basılarak doğrulama isteği gönderme adımları tamamlanabilir. Doğrulama isteği gönderilirken ise hesap türüne dikkat edilmelidir. Örneğin kullanıcı işletme profili ya da kişisel hesap seçeneklerinden birini işaretleyebilir. Buna ek olarak belirli profiller için hükûmet, siyasetçi, siyasi parti hesabı opsiyonu kullanılmalıdır. Ardından mavi tik alınacak olan hesap için doğrulama isteği gönderme süreci tamamlanır.

TikTok'ta mavi tık şartları nelerdir?

Bir TikTok hesabının mavi tik ile doğrulanması için platform tarafından birden fazla faktör incelenir. Bunlardan biri doğrulama isteği gönderilecek olan hesabın aktiflik durumudur. Platform tarafından açıklanan bilgilere göre TikTok mavi tik başvurusu yapacak bir kullanıcının hesabı son 6 ay içinde aktiflik göstermiş olmalıdır.

TikTok mavi tik şartları arasında yer alan bir diğer husus ise özgünlüktür. Bu kurala göre hesabın gerçek bir kişi, kurum ya da işletmeyi temsil etmesi gerekir. Mavi tik almayı mümkün kılan unsurlar arasında güvenlik de öne çıkar. Bu yüzden başvuru öncesinde hesabın adımlı doğrulamaya sahip olup olmadığı gözden geçirilmelidir.

TikTok mavi tik alma koşullarından bir diğeri de profilin belirli nitelikleri karşılamasıdır. Örneğin, hesapta mutlaka 1 adet içerik ve biyografi bilgileri bulunmalıdır. Ayrıca başvurudan önce hesapta profil fotoğrafı ve kullanıcı adı gibi verilerin de eksiksiz olarak yer aldığına dikkat edilmelidir.