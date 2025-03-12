TikTok’ta nasıl canlı yayın açılır? Canlı yayın açma şartları nelerdir? TikTok canlı yayın açma

TikTok sosyal medya uygulaması video paylaşma özelliği ile öne çıkan, bu videolara çeşitli müzik, filtre gibi efekt eklenmesine olanak tanıyan bir uygulama olarak bilinmektedir. TikTok sosyal medya platformu bünyesinde en sık kullanılan özellikler arasında canlı yayın açma özelliği bulunmaktadır. Ancak TikTok canlı yayın açma özelliğini kullanabilmek için kişilerin öncesinde bazı temel koşulları gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

TikTok’ta nasıl canlı yayın açılır?

TikTok sosyal medya mecrasında en sık kullanımı tercih edilen özelliklerden biri canlı yayın açmaktır. TikTok’ta canlı yayın açmak aynı zamanda insanların bu yayın üzerinden gelir elde edebilmesine de vesile olmaktadır. TikTok uygulaması üzerinden canlı yayın açmak için takip edilmesi gereken adımlar ise kısaca şöyledir:

İlk önce TikTok hesabınıza giriş yapınız ve ardından hesabınızın orta bölümünde konumlanan “+“simgesine basınız.

Karşınıza bir menü çıkacaktır. Bu menü içerisinde “Canlı” yazan yeri bulunuz.

Kameranız aracılığı ile canlı yayın özelliğini açtıktan sonra yayının ne ile alakalı olduğunu anlatan açıklamayı ve başlığı girebilir, gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra “Canlı Yayını Başlat” kısmına tıklayınız.

Canlı yayını başlattıktan sonra arzu ederseniz üç noktanın bulunduğu yere dokunarak, efekt ekleme gibi seçenekleri düzenleyebilirsiniz.

TikTok’da canlı yayın açma şartları nelerdir?

Dünyada yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarından biri TikTok olarak bilinir. Bu platformu kullanabilmek için ilk olarak bir hesap açılması gerekir. Hesap açma ve üyelik işlemlerinden sonra kişiler profillerini oluşturabilir, düzenleyebilir ve gerekli gördükleri tüm ayarları yapabilir. Bu uygulamayı kullanan çoğu kişi canlı yayın özelliğinden yararlanmakta ve belirli koşulları yerine getirdikleri takdirde para kazanma fırsatını yakalayabilmektedir. Uygulama içerisinde canlı yayın özelliğini kullanabilmek için bazı şartların elverişli olması da gerekmektedir. Bu bağlamda TikTok’ta canlı yayın açma şartları şunlardır: