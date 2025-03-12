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TikTok’ta profil görüntüleme nasıl, nereden kapatılır? TikTok’ta profil görüntüleme kapatma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
08.03.2025 20:00
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İnternet kullanımının hızla yayılmasıyla beraber çeşitli firmalar tarafından birçok farklı sosyal medya platformu kurulmuştur. Bu sosyal medya platformları arasında video çekme ve yayınlama olanağı veren TikTok da yer almaktadır. TikTok platformunda kullanıcılara sunulan özelliklerden biri profil görüntüleme özelliğidir. Bu özellik isteğe göre aktif hale getirebileceği gibi arzu edilirse kapatılabilmektedir. Peki, TikTok’ta profil görüntüleme nasıl ve nereden kapatılır?

TikTok’ta profil görüntüleme nasıl, nereden kapatılır? TikTok’ta profil görüntüleme kapatma

TikTok’u tam olarak kullanabilmek ve özelliklerden yararlanabilmek için öncesinde bir hesap açılması gerekir. Hesap açma işlemlerinden sonra uygulama içerisinde paylaşılan içerikleri görüntüleyebilir, yorum yapabilir veya beğenebilirsiniz. Uygulamada sıklıkla kullanılan özelliklerden biri profil görüntülemedir. Bazı kullanıcılar özelliği devre dışı bırakmak isteyebilir. Bu noktada karşımıza “TikTok’ta profil görüntüleme nereden kapatılır?” sorusu gelebilmektedir.

TikTok’ta profil görüntüleme nasıl kapatılır?

TikTok sosyal medya platformu çok sayıda kişi tarafından kullanılan platformlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu platform üzerinden hesap açan kişiler kendi videolarını çekebilir, video içeriklerine efekt ekleyebilir ve başkaları ile paylaşabilir. Ayrıca diğer kullanıcıların paylaştıkları gönderileri de görme şansını elde edebilir.

TikTok platformunda yaygın olarak kullanılan özellikler arasında profil görüntüleme özelliği bulunur. Bu özellik aktif edildiğinde kimlerin profil ziyareti yaptığı bilgisine daha kolay ulaşılır. Öte yandan bu özellikten tam verim alınabilmesi için diğer kullanıcıların da profil görüntüleme özelliğini açmış olması gerekir. Bu şekilde her iki tarafta kimin gönderilere baktığını kolayca öğrenebilir. Fakat bazı kullanıcılar birtakım sebeplerden ötürü profil görüntüleme özelliğini kapatma ihtiyacı duyabilir. Bu kapatma işlemi birkaç basit adım ile hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

TikTok’ta profil görüntüleme kapatma

TikTok sosyal medya mecrasında birçok farklı özellik yer almaktadır. Bu özelliklerden biri profil görüntüleme özelliği olarak bilinmektedir. Bu özelliği kullanabilmek için bazı koşulların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu koşullardan biri kişinin en az 16 yaşında olması, bir diğer koşul ise 5 binden daha az takipçiye sahip olunmasıdır. Bu şartları taşıyan kullanıcılar profil görüntüleme özelliğini aktif ederek kimlerin profiline baktığını tespit edebilmektedir. Öte yandan bazı kişiler bu özelliği kapatmak isteyebilir. TikTok’ta profil görüntüleme kapatma işlemi için yapılması gerekenler kısaca şöyledir:

  • Öncelikle uygulamaya giriş yapıp, “Profil” bölümüne tıklayınız.
  • Ardından ekranın sağ üst kısmında bulunan alt alta üç çizgi bölümüne basınız.
  • Bu bölümden “Ayarlar ve Gizlilik” yazan alana geliniz.
  • “Gizlilik” kısmına tıklayıp, “Profil görüntülemeleri” yazan yere dokununuz.
  • Bu kısımda karşınıza “Profil​ görüntüleme geçmişi” diye bir alan çıkacaktır. Bu alandan özelliği kolayca kapatabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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