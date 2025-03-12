TikTok’ta video nasıl oluşturulur? TikTok’ta video oluşturma, kaydetme, düzenleme, yayınlama ve silme

Dünya çapında çok sayıda kişi tarafından severek kullanılan birçok farklı sosyal medya platformu bulunur. TikTok da bu sosyal medya platformlarından biri olarak karşımıza çıkar. Bu platform bünyesinde yaygın olarak kısa videolar çekilmekte ve yayınlanmaktadır. Bu videoların genelde temel özelliği ise eğlenceli ve komik olmasıdır. TikTok platformunda ilk kez hesap açan kişiler video oluşturma konusunda net bir bilgiye sahip olamayabilir ve bu işlemin nasıl yapılacağını tam olarak bilemeyebilir.

TikTok’ta video nasıl oluşturulur?

TikTok sosyal medya uygulaması eğlenceli içeriklere sahip kısa videoları ile öne çıkan uygulamalardan biri olmaktadır. Çok sayıda kişi bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek kolay bir şekilde kullanmaya başlamaktadır. Uygulamadaki birçok özellikten yararlanabilmek için öncesinde bir profil oluşturulması gerekmektedir. TikTok uygulamasına kayıt olduktan sonra ise kişiler anında video içerikleri oluşturabilir ve diğer kişiler ile paylaşabilir. TikTok’ta video oluşturma işlemi son derece basittir. Bu işlemi gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların izlemesi gereken adımlar şöyledir:

Öncelikli olarak uygulamanın ana sayfasında bulunan “+” işaretine basınız.

Bu işarete bastıktan sonra cihazınızın kamerasını açınız.

Kamera açıldıktan sonra videonuzu çekmeye başlayabilirsiniz.

Videonuzu çektikten sonra ise profilinizde paylaşmak için “Paylaş” kısmına basmanız yeterlidir.

Videonuzu paylaşmadan önce başlık, açıklama gibi bilgilerini de girebilirsiniz.

TikTok’ta video nasıl kaydedilir?

TikTok sosyal medya uygulaması üzerinden yaygın olarak video içerikleri paylaşıma sunulmaktadır. Kimi kullanıcılar kendi oluşturdukları videolarla beraber başka kişilerin paylaştığı videoları da beğenip cihazlarına kaybetmeyi isteyebilir. Kişiler kendi oluşturdukları videoları paylaşmadan önce taslak olarak saklayabilmektedir. Bunun yanı sıra bir başka kişinin videosunu kaydetmek isterseniz, o videoyu açınız ve sonrasında “Paylaş” yazan yere tıklayınız. Bu bölümde “Videoyu Kaydet” seçeneği karşınıza çıkacaktır. Bu seçeneğe tıkladığınızda videoyu kaydetme işlemini tamamlamış olacaksınız.

TikTok’ta video nasıl düzenlenir?

TikTok uygulamasında video oluşturan birçok kullanıcı bu videolarında bir yanlışlık veya eksiklik gördüğünde düzenleme işleminden yararlanabilir. TikTok’ta video düzenleme işlemi birkaç basit adımı uygulayarak gerçekleştirilebilir. Bunun için uygulama bünyesinde yer alan düzenleme araçları da kullanılabilmektedir.

TikTok’ta hazırladığınız videoyu düzenlemek için öncelikle kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra yayınlamadan evvel “Devam” kısmına tıklayınız. Bu noktada karşınıza yan kısımda konumlanan bir panel çıkacaktır. Bu yan panelde “Düzenle” butonu bulunmaktadır. Bu butona tıklayarak videonuza çeşitli efektler ekleyebilir ya da yazılar yazabilirsiniz.

TikTok’ta video nasıl yayınlanır?

TikTok sosyal medya uygulamasında video oluşturan kişiler bu videoları nasıl yayınlayacağı konusunda ikilem yaşayabilir. TikTok’ta yayınlama işlemi kolay bir işlem olarak bilinmektedir. Uygulamaya giriş yapıp profiliniz üzerinden bir video çektikten ya da yükledikten sonra Paylaş düğmesine basmanız yeterlidir. Bu düğmeye bastığınızda hazırladığınız video içeriği profil sayfanızda görünmeye başlayacaktır. Kendi videonuz dışında bir başka kullanıcının videosunu da aynı adımları izleyerek, yayınlayabilmeniz mümkündür.

TikTok’ta video nasıl silinir?

TikTok sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşılan gönderiler istenildiği zaman silinebilmektedir. TikTok’ta silme işlemi birkaç basit adım ile kolayca yapabilmekte ve kullanıcılar artık profilinde görmek istemedikleri paylaşımları kaldırabilmektedir. Uygulamada yayınlanmış olan bir videoyu kaldırmak ya da silmek için videonun hemen yanı kısmında konumlanan “Daha fazla seçenek” bölümüne tıklayınız. Bu bölüme tıkladıktan sonra karşınıza “Sil” butonu çıkacaktır. Bu butona basarak, silmek istediğiniz videoyu profilinizden kaldırabilirsiniz.