TikTok, kullanıcılarına içerik paylaşımında özgürlük sunarken aynı zamanda kişisel tercihlere göre ayarlanabilen çeşitli seçenekler de sunmaktadır. Videoların indirilip indirilmemesi bu seçeneklerden biridir. Özellikle kendi içeriklerinin başka platformlarda izinsiz kullanılmasını istemeyen kullanıcılar için bu özellikle oldukça önemlidir.

TikTok video indirme kapatma nasıl yapılır?

TikTok platformunda videoların indirilmesini engellemek oldukça basittir. Kullanıcılar birkaç adımda bu ayarı değiştirerek içeriklerinin sadece uygulama içerisinde izlenmesini sağlayabilmektedirler. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

İlk olarak TikTok uygulamasını açıp TikTok hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

TikTok hesabınıza giriş yaptıktan sonra alt tarafta bulunan "Profil" seçeneğine dokunmanız gerekmektedir.

Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan üç çizgi simgesine dokunun.

Açılan menüden "Ayarlar ve Gizlilik" bölümüne girin.

Buradan "Gizlilik" seçeneğine tıklayın.

"Güvenlik" başlığı altında yer alan "İndirmeler" seçeneğini bulun.

Video indirme seçeneğini kapalı (devre dışı) konumuna getirin.

Bu adımları tamamladıktan sonra paylaştığınız videoların başkaları tarafından indirilmesi mümkün olmayacaktır.

TikTok video indirme özelliği nedir?

TikTok, kullanıcıların paylaştığı videoları kendi cihazlarına kaydetmelerine olanak sağlayan bir indirme özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde beğendiğiniz içerikleri internet bağlantınız olmasa bile izleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

TikTok'ta videoların indirilmesine izin verilip verilmemesi içerik üreticisinin tercihine bağlı bir durumdur. Bazı TikTok kullanıcıları videolarının olabildiğince geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için indirme özelliğini açık bırakırken bazı kullanıcılar ise paylaştığı içeriklerin sadece TikTok içerisinde kalmasını istemektedir. Bu yüzden de indirme özelliğini kapatmaktadır.

TikTok'ta video indirme hakkında bilinmesi gerekenler

TikTok'ta paylaşılan videolar, çoğu kullanıcı tarafından indirilebilecek şekilde ayarlanmaktadır. Bu, beğendiğiniz içerikleri cihazınıza kaydetmenize ve çevrim dışı izlemenize olanak sağlamaktadır. Fakat içerik üreticisi olarak kendi videolarınızın indirilmesini kontrol etme hakkınız bulunmaktadır.

İndirme özelliği açık olan bir videoyu kaydeden kişiler, bu videoyu kendi cihazlarında izleyebilmekte, başkalarıyla paylaşabilmekte ve farklı platformlarda kullanabilmektedir. Bu durum, videolarınızın kontrolünüz dışında yayılmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple özellikle telif haklarınızı korumak veya paylaştığınız içeriklerinizin sadece TikTok içerisinde kalmasını sağlamanız gerekmektedir.

İndirme özelliği kapalı olan videolar, kullanıcılar tarafından indirilememekte, sadece TikTok uygulaması üzerinden izlenebilmektedir. Bu sayede hem içeriklerinizin güvenliğini sağlamış hem de videolarınızın izlenme şeklini kontrol altında tutmuş olursunuz.