Tilki ayakta donmuş halde bulundu! Yüksekova’da şoke eden görüntü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, görenleri şaşkına çeviren bir olaya neden oldu. Yiyecek ararken yerleşim yerine inen bir tilki, kar üzerinde ayakta donmuş halde bulundu. Köylüler ilk gördüklerinde gözlerine inanamazken hayvana yaklaştıklarında acı gerçekle karşılaştı. İşte o anlar…

Yüksekova’da gece sıcaklıklarının eksi 30 dereceye kadar düştüğü günlerde ortaya çıkan görüntü, bölgedeki sert kış şartlarını gözler önüne serdi. Büyükçiftlik beldesinde sabah saatlerinde kar üzerinde ayakta duran bir tilkiyi gören mahalle sakinleri, hayvanın uzun süre hareket etmemesi üzerine yaklaştı. Yapılan kontrolde tilkinin dondurucu soğuklar nedeniyle olduğu yerde donarak telef olduğu belirlendi.

OLDUĞU YERDE DONARAK TELEF OLDU

Hakkari genelinde etkisini sürdüren şiddetli kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Yerleşim yerine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen tilkiyi kar üzerinde hareketsiz gören mahalle sakinleri, hayvana yaklaştıklarında acı gerçekle karşılaştı. Uzun süre kıpırdamadan duran tilkinin, dondurucu soğuk nedeniyle olduğu yerde donarak telef olduğu belirlendi.

Tilki ayakta donmuş halde bulundu! Yüksekova’da şoke eden görüntü 1

GECE SICAKLIKLAR EKSİ 30 DERECELERİ BULUYOR

Bölgedeki zorlu kış mevsimine dikkat çeken mahalle muhtarı Arif Genç, "Kar kütlesinin üzerinde bir tilkinin hiç hareket etmeden durduğunu gördük. Önce kaçar diye bekledik ama tepki vermeyince şüphelendik. Yanına gittiğimizde hayvanın adeta bir heykel gibi ayakta donduğunu fark ettik. Çok üzücü bir durum. Burada gece sıcaklıklar eksi 28-30 dereceleri buluyor. Doğadaki hayvanlar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor" dedi.

Tilki ayakta donmuş halde bulundu! Yüksekova’da şoke eden görüntü 2

Yetkililer, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı ve soğukların etkisini artırdığı bölgede, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için uygun alanlara yem bırakılması konusunda duyarlı olmaları istendi.
