ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına "Irak’ı terk edin" çağrısı

İran’ın ABD-İsrail saldırıları doğrultusunda komşu ülkelerdeki ABD unsurlarına yönelik misillemeleri devam ederken ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta bulunan ABD vatandaşlarını ülkeyi derhal terk etmeleri yönünde uyardı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ülkede kalmayı tercih eden ABD vatandaşlarının, İran’a bağlı silahlı grupların oluşturduğu "ciddi tehdit durumu" nedeniyle kararlarını yeniden gözden geçirmelerinin tavsiye edildiği belirtildi.

GERİLİM TIRMANIYOR: ABD'DEN 'TERK EDİN' ÇAĞRISI

Açıklamada, "İran’a yakın silahlı grupların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere Irak genelinde, ABD vatandaşlarına ve ABD ile bağlantılı hedeflere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlediği" iddia edildi. Söz konusu grupların Bağdat’ın merkezinde çeşitli uluslararası diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’yi birçok kez hedef aldığı belirtildi.

ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU’NA GİDİLMEMESİ UYARISI

Yeşil Bölge’nin sınırlı istisnalar dışında kapalı olduğu belirtilirken, Erbil Uluslararası Havalimanı ve ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu çevresinde de tekrar eden saldırılar yaşandığı aktarıldı. Açıklamada, roket, insansız hava aracı ve havan tehdidi nedeniyle ABD Büyükelçiliği ya da Erbil Başkonsolosluğu’na gidilmemesi çağrısı yapıldı.

ABD Büyükelçiliği ayrıca, Irak için seyahat uyarısı durumunun 4. seviyede (Seyahat etmeyin) bulunduğunu hatırlattı. Açıklamada, terör tehdidi, kaçırılma riski, silahlı çatışmalar ve iç karışıklıklar nedeniyle Irak’a hiçbir şart altında seyahat edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır