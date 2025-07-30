Tıp dünyasında ilk! Yeni kan grubu keşfedildi! Hiçbir testle uyumlu değil...

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde kalp ameliyatı öncesi yapılan rutin testler sonucunda yeni bir kan grubu keşfedildi. 38 yaşındaki bir kadında, daha önce bilim dünyasında tanımlanmamış benzersiz bir kan grubu antijeni tespit edildi.

HİÇBİR TESTLE UYUMLU DEĞİL

"CRIB" adı verilen bu antijenin dünyadaki ilk taşıyıcısı olan kadın, tıp literatürüne geçti. Kadının O Rh pozitif olduğu belirlenmesine rağmen, mevcut kan ünitelerinin hiçbiriyle uyum sağlanamadı. Testlerde, hastanın kanının "panreaktif" olduğu yani hiçbir test örneğiyle uyumlu olmadığı ortaya çıktı.

On ay süren moleküler inceleme ve uluslararası laboratuvarlarla yapılan testlerin ardından, İngiltere'nin Bristol kentindeki Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı (IBGRL) bu özel durumu doğruladı. Yeni keşfedilen antijenin ismi "CRIB" olarak tanımlandı. Bu isimde "CR", Cromer kan grubu sistemini, "IB" ise "India" ve "Bangalore"u temsil ediyor.