Tipi ve sis sürücülere zor anlar yaşattı

Eskişehir-Ankara kara yolun aniden bastıran yoğun tipi ve sisin etkisi altına girerken, bu olumsuz hava şartları sebebi ile bölgede görüş mesafesi ciddi oranda azaldı.

Ani hava değişimi, araç yoğunluğunun hayli fazla olduğu karayolundaki trafiği olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi, sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

Güzergahta seyreden araçlar, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla hızlarını önemli ölçüde düşürmek zorunda kaldı. Bu durum trafik akışında yavaşlamalara sebep olurken öte yandan ise sürücülerin normalden daha dikkatli ilerlemesine sebep oldu.

Kaynak: İHA