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Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'de tır ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, bu sabah saat 08.41’de merkez Kıyık Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki tır ile A.D.Ö. yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.D.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tır sürücüsü M.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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