Tır ile otomobil çarpıştı: 2’si bebek 5 yaralı

Kaza, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden A.T. (69) idaresindeki otomobil, iddiaya göre, önünde ilerleyen M.U. (53) yönetimindeki tırı sollamak isterken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. (1), G.Ö. (2), D.Ö. (34) ve E.Ö. (76) olmak üzere 2’si bebek 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır