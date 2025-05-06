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TIR’ın dorsesi açılınca üst geçit parçalandı

Adana’da seyir halindeki TIR’ın dorsesi, yaya üst geçidine çarptı. Parçalanan üst geçidin bir bölümünün TIR üzerine kaldığı kazada sürücü Hasan Meral, “Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış” dedi.

TIR’ın dorsesi açılınca üst geçit parçalandı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Hasan Meral (60) yönetimindeki TIR’ın dorsesi seyir halindeyken açılarak üst geçide çarptı. Parçalanan üst geçidin yarısı, TIR'da takılı kaldı. Kazayı fark eden sürücü, TIR’ı yol kenarındaki ara sokakta durdurdu.

Kazayı anlatan Meral, “Dorsenin damperi elektrikli olduğundan kendi kendine kalkmış. Araçta uyarı sistemi de çalışmadı. Üst geçide çarpınca dorsenin açıldığını fark ettim. Başkalarına zarar vermemek için ara sokağa park ettim” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır
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