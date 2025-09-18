HABER

Tır kabininde ele geçirilen 99 bin 970 euro komşuya kaldı

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimde Hollanda'dan yurda yük taşıyan Türkiye plakalı tırın şoför kabinine gizlenmiş yaklaşık 100 bin euro ele geçirildi.

Tır kabininde ele geçirilen 99 bin 970 euro komşuya kaldı

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen denetimde Hollanda’dan yurda yük taşıyan Türkiye plakalı tırın şoför kabinine gizlenmiş yaklaşık 100 bin euro ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen denetimde, Hollanda’dan yurda yük taşıyan Türkiye plakalı tır detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan incelemede sürücü kabininde yer alan buzdolabı çekmecesinin tabanı ile gövdesi arasına gizlenmiş toplam 99 bin 970 euro bulundu. Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

