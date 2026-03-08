HABER

Tır otomobile arkadan çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.20 sıralarında Ulukışla ilçesi Tepeköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tır, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada; otomobil sürücüsü Mehmet K. (64) olay yerinde hayatını kaybederken tır sürücüsü Mehmet S.(40) ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun hayati tehlike oluşturmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası trafik çift yönlü olarak kontrollü şekilde devam ederken, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Niğde
