Tır yol kenarındaki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Karapınar-Ereğli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar’dan Ereğli ilçesi istikametine seyir halinde olan M.T. yönetimindeki tır, arıza nedeniyle yolun sağ banketinde beklemeye başladı. Aynı istikamette ilerleyen Ü.Ç. idaresindeki tır ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, tırın dorsesinin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, Ü.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır