Tırda 53 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 53 kilo 206 gram uyuşturucu madde tespit edildi.

Operasyonla ilgili "Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı" suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede "sıfır tolerans" vurgusu yaptı.



