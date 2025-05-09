Tırın kopan lastik kaplaması, zincirleme kazaya sebep oldu

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler çıkışı mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, sol şeride düştü. Lastiğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, yola paralel ilerleyerek araçların arasından geçip, güvenlik şeridine savruldu. Farklı şeritlerde ilerleyen 4 otomobil de lastik nedeniyle manevra yapınca birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, kimse yaralanmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır