Tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, Emek Mahallesi Muradiye Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki tır ile İlyas A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

