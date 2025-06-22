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Tırlara gizlenen beyan edilmemiş 200 bin euro sınırda yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo gümrük görevlileri, ülkeden çıkış yapmak üzere gelen iki tırda yaptıkları denetimlerde beyan edilmemiş yaklaşık 200 bin euro ele geçirdi.

Tırlara gizlenen beyan edilmemiş 200 bin euro sınırda yakalandı

Hollanda’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye gitmek üzere Kaptan Andreevo gümrüğüne Türk plakalı bir tır, detaylı bir gümrük denetimi için seçildi ve bu denetim sırasında duvar döşemesinin bir kısmı söküldükten sonra sürücü kapısının üstündeki fabrika boşluğunda 100 bin euro banknotları bulundu.
Hollanda’dan Türkiye’ye gitmek üzere yine Türk plakalı bir tırda 99 bin 980 euro içeren dört paket bulundu. Euro banknotlarının bulunduğu paketler, kişisel eşyaların saklandığı bir dolabın arkasındaki sürücü kabininde sakladığı belirtildi.

İki Türk şoför S.G. (41) ve H.Y. (45) gözaltına alındı.

Svilengrad savcılığının gözetiminde gümrük müfettişlerinin soruşturması ile davalarda ön yargılama süreci başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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