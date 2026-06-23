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Tırnaklarınız böyle görünüyorsa doktora gidin! Bu belirti hastalık habercisi olabilir

İngiliz doktor ve televizyon programcısı Dr. Amir Khan, tırnaklarda görülen sıra dışı bir değişikliğin demir eksikliği anemisine işaret edebileceği konusunda uyardı. Uzman isim, bu belirtiyi fark eden kişilerin bir sağlık profesyoneline başvurması gerektiğini söyledi.

Tırnaklarınız böyle görünüyorsa doktora gidin! Bu belirti hastalık habercisi olabilir

Demir, vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde kritik rol oynuyor. Kırmızı et, kuru baklagiller ve kuruyemişler gibi besinlerde bulunan demir, sağlıklı bir dolaşım sistemi için büyük önem taşıyor.

Ancak dengeli beslenen kişilerde bile zaman zaman demir eksikliği gelişebilir. Bu durum, demir eksikliği anemisine yol açabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDEN OLUŞUYOR?

Instagram hesabında paylaştığı videoda konuşan Dr. Amir Khan, demir eksikliği anemisinin en yaygın anemi türü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Demir eksikliği anemisi, vücudun yeterli miktarda hemoglobin üretememesi sonucu ortaya çıkar. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinin oksijeni vücutta taşımasını sağlayan maddedir."

Uzman doktora göre demir eksikliğinin başlıca nedenleri arasında şunlar yer alıyor:
Yetersiz demir alımı
Yoğun adet kanamaları
Çölyak hastalığı
İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
Bazı durumlarda altta yatan kanserler

Dr. Khan, özellikle yoğun adet kanamalarının normal kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tırnaklarınız böyle görünüyorsa doktora gidin! Bu belirti hastalık habercisi olabilir 1

TIRNAKLARDAKİ BU DEĞİŞİKLİĞE DİKKAT!

Dr. Khan'a göre demir eksikliğinin dikkat çekici belirtilerinden biri tırnaklarda ortaya çıkıyor.

Demir eksikliği yaşayan kişilerde tırnaklar kırılgan hale gelebiliyor veya "kaşık tırnak" olarak bilinen bir görünüm oluşabiliyor. Tıp dilinde "koilonişi" olarak adlandırılan bu durumda tırnaklar düz uzamak yerine içe doğru çökük bir şekil alıyor.

Uzman doktor durumu şu sözlerle anlattı: "Tırnaklarınız düz olmak yerine kaşık gibi içe doğru çökük görünüyorsa buna koilonişi denir."

Tırnaklarınız böyle görünüyorsa doktora gidin! Bu belirti hastalık habercisi olabilir 2

BİR DAMLA SUYU BİLE TUTABİLİYOR

ABD merkezli Cleveland Clinic'in açıklamalarına göre kaşık tırnaklarda oluşan çöküntü bazen o kadar belirgin olabiliyor ki tırnağın üzerinde bir damla su tutulabiliyor.

Uzmanlar, bu durumun en sık nedeninin demir eksikliği anemisi olduğunu belirtirken; diyabet, kalp hastalıkları ve tiroid bezinin yavaş çalışması gibi sağlık sorunlarının da benzer belirtilere yol açabileceğini ifade etti.

Tırnaklarınız böyle görünüyorsa doktora gidin! Bu belirti hastalık habercisi olabilir 3

DEMİR EKSİKLİĞİNİN DİĞER BELİRTİLERİ NELER?

Dr. Amir Khan, demir eksikliğinin yalnızca tırnaklarda değil, vücudun farklı bölgelerinde de belirtiler verebileceğini söyledi.

Yaygın belirtiler arasında şunlar bulunuyor:
Sürekli yorgunluk ve halsizlik
Nefes darlığı
Göğüs ağrısı
Ağız kenarlarında yaralar
Huzursuz bacak sendromu

Uzman doktora göre demir eksikliği nedeniyle kandaki oksijen taşıma kapasitesi azalıyor. Bu durum hem kasların hem de kalbin daha fazla çalışmasına neden olarak nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlere yol açabilir.

Tırnaklarınız böyle görünüyorsa doktora gidin! Bu belirti hastalık habercisi olabilir 4

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Dr. Khan, demir açısından zengin besinlerin tüketilmesini önerirken belirtilerin görülmesi halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Demir açısından zengin besinler arasında:
Karaciğer ve kırmızı et
Kabuklu deniz ürünleri
Mercimek ve diğer baklagiller
Kabak çekirdeği yer alıyor.

Uzmanlar, demir eksikliği belirtileri yaşayan kişilerin kesin tanı ve tedavi için bir doktora başvurmasının önem taşıdığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
anemi demir eksikliği kansızlık tırnak
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