Tiroid bezi nedir, ne işe yarar? Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?

İnsan bedeninde önmeli işlevlere sahip olan kısımlarından biri de tiroid adı verilen bir bezdir. Trioid, tiroid hormonlarını üreten endokrin sistemi dahilinde bir bez olarak tanımlanmaktadır. Bu hormonlar vücudun enerjiyi ne şekilde ve nasıl kullandığını belirleyen metabolizma, kas, kalp ve sindirim üzerinde hayati bir rolü bulunduğu kabul edilmektedir. Çeşitli durumlara bağlı olarak tiroid bezinde bazı hastalıklar meydana gelebilmektedir.

Tiroid bezi nedir, ne işe yarar?

Tiroid bezi H harfine ya da U harfine benzeyen, boyunun ön tarafında adem elmasının olduğu kısmın hemen altında yer alan vücudun enerjiyi kullanam biçimini kontrol eden, şekli kelebeğe de benzetilen endokrin bezi olarak tanımlanmaktadır. Endokrin sisteminin bir parçası olan tiroid bezi, triiyodotironin ve tiroksin hormonlarının üretilmesinden de sorumludur.

Vücudun diğer birçok kısmı gibi tiroid fonksiyonları da oldukça fazla ve işlevseldir. Tiroid bezinin ana görevi vücudun tükettiği gıdaları enerjiye dönüştürme süresi olan metabolizmanın hızını kontrol etmektir. Bu bez ürettiği T3 ve T4 hormonları ile birlikte metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. T3 ve T4 hormonları ile birlikte ayrıca hipofiz bezi de tiroide vücudun bu hormonlardan ne miktarda ihtiyaç duyduğunu belirlemekle de görevlidir.

Tiroid bezi ayrıca:

Metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olur.

Kalbin nasıl attığı ile ilgilenir.

Kilo alımı konusunda görevlidir.

Kolesterol seviyelerinin kontrolünden sorumludur.

Adet döngülerini takip eder ve düzenler.

Nefes alışverişini düzenler.

Vücut ısısını dengeler.

Cilt sağlığı üzerinde etkilidir.

Kemik sağlığı üzerinde etkilidir.

Doğurganlık üzerinde etkilidir.

Zihinsel aktiviteleri ve beyin gelişimini etkiler.

Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?

Tiroid hastalıkları tiroid bezinin görevlerini yerine getirememesi ve işlevlerini yapamayacak şekilde çeşitli nedenlere bağlı olarak hasar görmesi sonucunda oluşmaktadır. Kişilerde tiroid bezinin işlevini yitirmeye başladığı ve tiroid hastalıklarının oluştuğu şu belirtiler ile anlaşılabilmektedir:

Çarpıntı

Seste değişiklik

Kilo alma

Boyunda şişlik ve yumru oluşması

Vücut ısılarında değişiklik (Üşüme ya da terleme)

Kaygı

Huzursuzluk hissi

Depresif ruh hali

Kaslarda ağrı

Eklemlerde ağrı

Saç dökülmeleri

Ciltte kuruluk

Tırnakların kırılganlaşması

Tiroid krizi geçirme durumunda ise şu belirtiler görülür:

40 derece ya da daha yüksek derecelerde ateş

Bilincin bulanıklaşması

Titreme

Endişe ve tedirginlik hissetme

Kalbin 140 atımdan fazla atması

Kaslarda zayıflama

Adet düzeninde bozulma

Kilo kaybetme

İshal

Tiroid hastalıkları tiroid bezinin az hormon üretmesi nedeni ile de gerçekleşebilmektedir. Kötü huylu olan tiroid hastalığı tiroid kanseri olarak adlandırılır. Bunun dışında şu hastalıklar bulunmaktadır: