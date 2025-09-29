Tiroid bezi nedir, ne işe yarar? Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?

İnsan bedeninde önmeli işlevlere sahip olan kısımlarından biri de tiroid adı verilen bir bezdir. Trioid, tiroid hormonlarını üreten endokrin sistemi dahilinde bir bez olarak tanımlanmaktadır. Bu hormonlar vücudun enerjiyi ne şekilde ve nasıl kullandığını belirleyen metabolizma, kas, kalp ve sindirim üzerinde hayati bir rolü bulunduğu kabul edilmektedir. Çeşitli durumlara bağlı olarak tiroid bezinde bazı hastalıklar meydana gelebilmektedir.
Tiroid bezi H harfine ya da U harfine benzeyen, boyunun ön tarafında adem elmasının olduğu kısmın hemen altında yer alan vücudun enerjiyi kullanam biçimini kontrol eden, şekli kelebeğe de benzetilen endokrin bezi olarak tanımlanmaktadır. Endokrin sisteminin bir parçası olan tiroid bezi, triiyodotironin ve tiroksin hormonlarının üretilmesinden de sorumludur.
Vücudun diğer birçok kısmı gibi tiroid fonksiyonları da oldukça fazla ve işlevseldir. Tiroid bezinin ana görevi vücudun tükettiği gıdaları enerjiye dönüştürme süresi olan metabolizmanın hızını kontrol etmektir. Bu bez ürettiği T3 ve T4 hormonları ile birlikte metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. T3 ve T4 hormonları ile birlikte ayrıca hipofiz bezi de tiroide vücudun bu hormonlardan ne miktarda ihtiyaç duyduğunu belirlemekle de görevlidir.
Tiroid bezi ayrıca:
Tiroid hastalıkları tiroid bezinin görevlerini yerine getirememesi ve işlevlerini yapamayacak şekilde çeşitli nedenlere bağlı olarak hasar görmesi sonucunda oluşmaktadır. Kişilerde tiroid bezinin işlevini yitirmeye başladığı ve tiroid hastalıklarının oluştuğu şu belirtiler ile anlaşılabilmektedir:
Tiroid krizi geçirme durumunda ise şu belirtiler görülür:
Tiroid hastalıkları tiroid bezinin az hormon üretmesi nedeni ile de gerçekleşebilmektedir. Kötü huylu olan tiroid hastalığı tiroid kanseri olarak adlandırılır. Bunun dışında şu hastalıklar bulunmaktadır: