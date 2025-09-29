HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Tiroid bezi nedir, ne işe yarar? Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?

Vücut için çok önemli olan birçok işlev, organlar arasındaki iş bölümü ile sağlanmaktadır. Her bir organın görevi ve vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebilmesini sağlamak için yerine getirdiği işlevi bulunmaktadır.

Tiroid bezi nedir, ne işe yarar? Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?
Ferhan Petek

İnsan bedeninde önmeli işlevlere sahip olan kısımlarından biri de tiroid adı verilen bir bezdir. Trioid, tiroid hormonlarını üreten endokrin sistemi dahilinde bir bez olarak tanımlanmaktadır. Bu hormonlar vücudun enerjiyi ne şekilde ve nasıl kullandığını belirleyen metabolizma, kas, kalp ve sindirim üzerinde hayati bir rolü bulunduğu kabul edilmektedir. Çeşitli durumlara bağlı olarak tiroid bezinde bazı hastalıklar meydana gelebilmektedir.

Tiroid bezi nedir, ne işe yarar?

Tiroid bezi H harfine ya da U harfine benzeyen, boyunun ön tarafında adem elmasının olduğu kısmın hemen altında yer alan vücudun enerjiyi kullanam biçimini kontrol eden, şekli kelebeğe de benzetilen endokrin bezi olarak tanımlanmaktadır. Endokrin sisteminin bir parçası olan tiroid bezi, triiyodotironin ve tiroksin hormonlarının üretilmesinden de sorumludur.

Vücudun diğer birçok kısmı gibi tiroid fonksiyonları da oldukça fazla ve işlevseldir. Tiroid bezinin ana görevi vücudun tükettiği gıdaları enerjiye dönüştürme süresi olan metabolizmanın hızını kontrol etmektir. Bu bez ürettiği T3 ve T4 hormonları ile birlikte metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. T3 ve T4 hormonları ile birlikte ayrıca hipofiz bezi de tiroide vücudun bu hormonlardan ne miktarda ihtiyaç duyduğunu belirlemekle de görevlidir.

Tiroid bezi ayrıca:

  • Metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olur.
  • Kalbin nasıl attığı ile ilgilenir.
  • Kilo alımı konusunda görevlidir.
  • Kolesterol seviyelerinin kontrolünden sorumludur.
  • Adet döngülerini takip eder ve düzenler.
  • Nefes alışverişini düzenler.
  • Vücut ısısını dengeler.
  • Cilt sağlığı üzerinde etkilidir.
  • Kemik sağlığı üzerinde etkilidir.
  • Doğurganlık üzerinde etkilidir.
  • Zihinsel aktiviteleri ve beyin gelişimini etkiler.

Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?

Tiroid hastalıkları tiroid bezinin görevlerini yerine getirememesi ve işlevlerini yapamayacak şekilde çeşitli nedenlere bağlı olarak hasar görmesi sonucunda oluşmaktadır. Kişilerde tiroid bezinin işlevini yitirmeye başladığı ve tiroid hastalıklarının oluştuğu şu belirtiler ile anlaşılabilmektedir:

  • Çarpıntı
  • Seste değişiklik
  • Kilo alma
  • Boyunda şişlik ve yumru oluşması
  • Vücut ısılarında değişiklik (Üşüme ya da terleme)
  • Kaygı
  • Huzursuzluk hissi
  • Depresif ruh hali
  • Kaslarda ağrı
  • Eklemlerde ağrı
  • Saç dökülmeleri
  • Ciltte kuruluk
  • Tırnakların kırılganlaşması

Tiroid krizi geçirme durumunda ise şu belirtiler görülür:

  • 40 derece ya da daha yüksek derecelerde ateş
  • Bilincin bulanıklaşması
  • Titreme
  • Endişe ve tedirginlik hissetme
  • Kalbin 140 atımdan fazla atması
  • Kaslarda zayıflama
  • Adet düzeninde bozulma
  • Kilo kaybetme
  • İshal

Tiroid hastalıkları tiroid bezinin az hormon üretmesi nedeni ile de gerçekleşebilmektedir. Kötü huylu olan tiroid hastalığı tiroid kanseri olarak adlandırılır. Bunun dışında şu hastalıklar bulunmaktadır:

  • Tiroid yüksekliği
  • Tiroid düşüklüğü
  • Tiroidit
  • Guatr: Genel olarak iyot eksikliği olan kişilerde görülür.
  • Hashimoto: Kroniktir.
  • Doğutan gelen hipotiroidizm
  • Graves: Kronik bir otoimmün hastalığıdır.
  • Tiroid nodülü: Tiroid bezinde oluşan anormal yumrulardır.
  • Vücutta iyot miktarında artış
  • İyot eksikliği: Tiroid bezinin hormon üretebilmek için iyota olan ihtiyacının karşılanmaması sonucunda gerçekleşir.
  • Doğum sonrası tiroidit: Doğum sonrasında bazı kişilerde görülen nadir bir durumdur. Genel olarak önce hipertirodizme sonra da hipotiroidizme neden olabilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geri dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı! "Hız kazandı"Geri dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı! "Hız kazandı"
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attıAfyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Anahtar Kelimeler:
tiroid tiroid bezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.