Tiroid bezleri fazla çalışırsa ne olur? Tiroid bezlerinin fazla çalıştığı nasıl anlaşılır?

Tiroid endokrin sistemi içerisinde tiroid hormonlarını üreten önemli bir bezdir. Bu hormonlar vücudun enerjiyi nasıl kullandığını belirleyen metabolizma üzerinde doğrudan etkilidir. Bununla beraber büyüme, gelişme, kalp sağlığı, kas fonksiyonları ve sindirim gibi pek çok hayati süreci düzenler. Tiroid bezinde ortaya çıkan yapısal ya da işlevsel bozukluklar ise tiroid hastalıkları olarak adlandırılır. Bu hastalıklar hormon üretimindeki dengesizliklere bağlı olarak vücudun pek çok bölümünü olumsuz yönde etkileyebilir.

Tiroid bezleri fazla çalışırsa ne olur?

Tiroid bezi metabolizmayı, enerji kullanımını, kalp atış hızını, vücut sıcaklığını ve hatta sindirim sisteminin çalışma hızını düzenler. Bu işlevini yerine getirmek için triiyodotironin ve tiroksin hormonlarını üretir.

Tiroid bezinin gereğinden fazla hormon üretmesi durumuna hipertiroidi adı verilir. Bu durum vücuttaki tüm metabolik süreçlerin normalden daha hızlı çalışmasına neden olur. Metabolizmanın hızlanmasıyla beraber kişi farkında olmadan hızlı kilo kaybı, iştah artışı, kalp çarpıntısı, ellerde titreme, aşırı terleme ve sinirlilik gibi belirtiler yaşayabilir. Bazı kişilerde uyku problemleri, saç dökülmesi ve kas zayıflığı da görülebilir.

Hipertiroidi bedeni olduğu gibi ruhsal durumu da etkiler. Hormon seviyelerindeki dengesizlik huzursuzluk, anksiyete, odaklanma güçlüğü gibi psikolojik belirtilere yol açabilir. Tedavi edilmediğinde kalp ritim bozuklukları, kemik erimesi ve ciddi metabolik bozukluklar gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Hipertiroidi çoğunlukla Graves hastalığı, tiroid nodülleri, tiroid iltihapları veya fazla iyot alımı gibi faktörler sebebiyle ortaya çıkar. Hastalığın erken tanısı ve uygun tedavi ile hormon düzeyleri dengelenerek kişinin yaşam kalitesi artırılabilir. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir endokrinoloji uzmanına başvurmak önemlidir.

Tiroid bezlerinin fazla çalıştığı nasıl anlaşılır?

Tiroid hormonlarının normalden fazla üretilmesi metabolizmayı hızlandırır, sinir sistemini aşırı uyarır ve enerji dengesini bozar. Dolayısıyla hem bedensel hem de ruhsal belirtiler bir arada görülebilir. Hipertiroidinin yaygın belirtileri şu şekilde açıklanabilir:

İştahın artmasına rağmen hızlı çalışan metabolizma nedeniyle istemsiz kilo kaybı sık görülür.

Taşikardi yani yüksek kalp hızı ve ritim bozuklukları, hormon fazlalığının kalp üzerindeki etkilerindendir.

Metabolizmanın hızlanması vücut sıcaklığını artırır. Bu da yoğun terlemeye yol açar.

Sıcak ortamlarda tahammülsüzlük ve rahatsızlık hissi belirginleşir.

Ellerde ince titremeler görülebilir. Bu da sinir sisteminin aşırı uyarılmasından kaynaklanır.

Kas güçsüzlüğü bilhassa üst bacak ve kol kaslarında belirgin güç kaybı görülebilir.

Cilt ve saç değişiklikleri ortaya çıkar. Cilt incelir hassaslaşır ve saç dökülmesi hızlanabilir.

Ruhsal etkiler arasında sinirlilik, huzursuzluk, ani duygu değişimleri ve gerginlik sık rastlanan şikayetlerdir.

Uykuya dalmakta zorluk ve gece boyunca sık uyanma görülebilir.

Zihinsel bulanıklık ve hafıza sorunları gelişebilir.

Bağırsak hareketleri artar, ishal görülebilir.

Tiroid bezinin büyümesiyle boyunda gözle fark edilen şişlik oluşabilir.

Kadınlarda adet döngüsünün kısalması görülür. Bununla beraber adetin seyrekleşmesi veya tamamen düzensizleşmesi mümkündür.

Hızlanan metabolizmaya rağmen enerji dengesizliği nedeniyle sürekli yorgunluk hissi oluşur.

Bu belirtilerin görülmesi halinde derhal bir uzmana danışılması gerekir. Doktor, öncelikle hastanın yaşadığı şikayetleri ve tıbbi geçmişini inceler. Fiziki muayene esnasında tiroid bezinin boyutu ve boyunda şişlik olup olmadığı kontrol edilir. Ardından hastalığın nedeni ve belirtilerin ne kadar şiddetli olduğu tespit edilmeye çalışılır. Hastanın genel sağlık durumu da dikkate alınarak en uygun tedavi planı hazırlanır.