Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık

Göndermeli mesajları eskiden Msn üzerinden yapıyorduk elbette. Msn durumumuza yazdığımız şarkılar ya da sözler o hafta kiminle kavga ettiysek onaydı! Kısacık yazılan o durumlarla kimlere ne mesajlar gitti.
Msn'de cevap alamadığımızda ne yaptığımızı hatırlıyor musun? Birbirimize titreşim gönderirdik. Beklediğimiz cevabın gelmediğini görünce hemen elimiz titreşim tuşuna gidiyordu elbette.
Msn'de bir sürü mod vardı. Çevrim içi, çevrim dışı ya da meşgul. Bunların hepsini de kullanırdık. Okuldayken kendimizi meşgul yapar, eve gelince çevrim içine dönerdik.
Emojileri Msn'de tanıdık aslında. Başlarda daha sınırlı olan emojiler zamanla genişlemişti. Az da olsa kendimizi anlatmamıza yetiyordu zaten!
Msn'de "Ne dinliyorum?" özelliği sayesinde sevdiğimiz şarkılardan başkalarının haberdar olmasını sağlıyorduk. En sevdiğimiz şarkıyı göstermenin yanında mesaj vermek için de bu özelliği kullanıyorduk tabii.
Msn'de sohbet ederken bir anda arkadaşımızdan bir oyun daveti alabiliyorduk. Sohbet arası oyun iyi gidiyordu. Hem sohbetin hem eğlencenin olduğu bir platformdu yani Msn.
Msn'de böyle tüm ekranı kaplayan animasyonlar vardı eskiden. Kapı tıklatan el, ya da dil çıkaran çocuk... Bunların hepsi Msn'e özel, eğlenceli animasyonlardı.
Msn'de büyük harfler kullanılmadan yazı yazılamazdı neredeyse. Ama tamamen büyük harf yazmaktan bahsetmiyoruz. Baş harfin küçük, aradaki harflerin büyük olduğu bir stildi bu. Yalnız Msn'e özgü bir olaydı yani!
Hazır fotoğraflar arasından en uygun olanı seçiyorduk. Tabii bu profil fotoğrafı sürekli durumumuza göre de değişiyordu. Hazır olanlar dışında kendimiz de eklemeler yapıyorduk ama.
Şimdi sadece adımızı soyadımızı yazıp geçiyoruz ama Msn'de böyle değildi. Adımızın yanına kalpler koymadan bir isim kullanmamız düşünülemezdi.