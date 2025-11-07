HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık

Msn'de ne çok şey yapabiliyorduk, hatırlıyor musun? Saatlerce konuştuğumuz Msn'de birine ulaşamayınca titreşim atardık mesela. Peki Msn'de kullandığımız başka neler vardı ?

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık

1. Sürekli değişen durumlar, Msn'in vazgeçilmeziydi.

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık 1
Göndermeli mesajları eskiden Msn üzerinden yapıyorduk elbette. Msn durumumuza yazdığımız şarkılar ya da sözler o hafta kiminle kavga ettiysek onaydı! Kısacık yazılan o durumlarla kimlere ne mesajlar gitti.

2. Titreşim gönderme diye bir şey vardı, hatırlıyor musun?

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık 2
Msn'de cevap alamadığımızda ne yaptığımızı hatırlıyor musun? Birbirimize titreşim gönderirdik. Beklediğimiz cevabın gelmediğini görünce hemen elimiz titreşim tuşuna gidiyordu elbette.

3. Çevrimiçi görünmek istemediğimizde çevrimdışı olurduk.

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık 3
Msn'de bir sürü mod vardı. Çevrim içi, çevrim dışı ya da meşgul. Bunların hepsini de kullanırdık. Okuldayken kendimizi meşgul yapar, eve gelince çevrim içine dönerdik.

4. Emojiler de bir başkaydı tabii.

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık 4
Emojileri Msn'de tanıdık aslında. Başlarda daha sınırlı olan emojiler zamanla genişlemişti. Az da olsa kendimizi anlatmamıza yetiyordu zaten!

5. Şarkı dinleme özelliği de vardı!

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık 5
Msn'de "Ne dinliyorum?" özelliği sayesinde sevdiğimiz şarkılardan başkalarının haberdar olmasını sağlıyorduk. En sevdiğimiz şarkıyı göstermenin yanında mesaj vermek için de bu özelliği kullanıyorduk tabii.

6. Arkadaşından gelen oyun daveti bile vardı.

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık 6
Msn'de sohbet ederken bir anda arkadaşımızdan bir oyun daveti alabiliyorduk. Sohbet arası oyun iyi gidiyordu. Hem sohbetin hem eğlencenin olduğu bir platformdu yani Msn.

7. Emojilerin ötesinde bir de animasyonlar vardı.

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık 7
Msn'de böyle tüm ekranı kaplayan animasyonlar vardı eskiden. Kapı tıklatan el, ya da dil çıkaran çocuk... Bunların hepsi Msn'e özel, eğlenceli animasyonlardı.

8. Büyük harf, Msn'in vazgeçilmeziydi.

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık 8
Msn'de büyük harfler kullanılmadan yazı yazılamazdı neredeyse. Ama tamamen büyük harf yazmaktan bahsetmiyoruz. Baş harfin küçük, aradaki harflerin büyük olduğu bir stildi bu. Yalnız Msn'e özgü bir olaydı yani!

9. Profilimize fotoğraf seçmek önemli bir işti.

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık 9
Hazır fotoğraflar arasından en uygun olanı seçiyorduk. Tabii bu profil fotoğrafı sürekli durumumuza göre de değişiyordu. Hazır olanlar dışında kendimiz de eklemeler yapıyorduk ama.

10. Profil adlarımız da o zamanlar bir değişikti.

Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık 10
Şimdi sadece adımızı soyadımızı yazıp geçiyoruz ama Msn'de böyle değildi. Adımızın yanına kalpler koymadan bir isim kullanmamız düşünülemezdi.

Anahtar Kelimeler:
msn Digiturk İnternet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.