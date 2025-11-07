Titreşim gönderme, sticker atma ve smille’lar… Msn’de kalan 10 alışkanlık

1. Sürekli değişen durumlar, Msn'in vazgeçilmeziydi.



Göndermeli mesajları eskiden Msn üzerinden yapıyorduk elbette. Msn durumumuza yazdığımız şarkılar ya da sözler o hafta kiminle kavga ettiysek onaydı! Kısacık yazılan o durumlarla kimlere ne mesajlar gitti.

2. Titreşim gönderme diye bir şey vardı, hatırlıyor musun?



Msn'de cevap alamadığımızda ne yaptığımızı hatırlıyor musun? Birbirimize titreşim gönderirdik. Beklediğimiz cevabın gelmediğini görünce hemen elimiz titreşim tuşuna gidiyordu elbette.

3. Çevrimiçi görünmek istemediğimizde çevrimdışı olurduk.



Msn'de bir sürü mod vardı. Çevrim içi, çevrim dışı ya da meşgul. Bunların hepsini de kullanırdık. Okuldayken kendimizi meşgul yapar, eve gelince çevrim içine dönerdik.

4. Emojiler de bir başkaydı tabii.



Emojileri Msn'de tanıdık aslında. Başlarda daha sınırlı olan emojiler zamanla genişlemişti. Az da olsa kendimizi anlatmamıza yetiyordu zaten!

5. Şarkı dinleme özelliği de vardı!



Msn'de "Ne dinliyorum?" özelliği sayesinde sevdiğimiz şarkılardan başkalarının haberdar olmasını sağlıyorduk. En sevdiğimiz şarkıyı göstermenin yanında mesaj vermek için de bu özelliği kullanıyorduk tabii.

6. Arkadaşından gelen oyun daveti bile vardı.



Msn'de sohbet ederken bir anda arkadaşımızdan bir oyun daveti alabiliyorduk. Sohbet arası oyun iyi gidiyordu. Hem sohbetin hem eğlencenin olduğu bir platformdu yani Msn.

7. Emojilerin ötesinde bir de animasyonlar vardı.



Msn'de böyle tüm ekranı kaplayan animasyonlar vardı eskiden. Kapı tıklatan el, ya da dil çıkaran çocuk... Bunların hepsi Msn'e özel, eğlenceli animasyonlardı.

8. Büyük harf, Msn'in vazgeçilmeziydi.



Msn'de büyük harfler kullanılmadan yazı yazılamazdı neredeyse. Ama tamamen büyük harf yazmaktan bahsetmiyoruz. Baş harfin küçük, aradaki harflerin büyük olduğu bir stildi bu. Yalnız Msn'e özgü bir olaydı yani!

9. Profilimize fotoğraf seçmek önemli bir işti.



Hazır fotoğraflar arasından en uygun olanı seçiyorduk. Tabii bu profil fotoğrafı sürekli durumumuza göre de değişiyordu. Hazır olanlar dışında kendimiz de eklemeler yapıyorduk ama.

10. Profil adlarımız da o zamanlar bir değişikti.



Şimdi sadece adımızı soyadımızı yazıp geçiyoruz ama Msn'de böyle değildi. Adımızın yanına kalpler koymadan bir isim kullanmamız düşünülemezdi.