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Tiyatro perdesi bu kez çocuklar ve gençler için açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) ortaklığında düzenlediği 28. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı.

Bursa’nın kültür sanat anlamında uluslararası marka etkinliklerinden olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin açılış töreni Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bu yıl 23 bin çocuk ve genci ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturacak festivalde, 8 farklı ülkeden tiyatro toplulukları ve 12 yerli tiyatro grubu sahne alıyor. Kentin dört bir yanındaki 16 ayrı sahnede oyunlar sergilenecek. Özbekistan’dan Norveç’e, Estonya’dan İran’a kadar uzanan bir coğrafyadan tiyatrolar Bursa’da buluşacak. Festival boyunca atölyeler, söyleşiler, değerlendirme toplantıları düzenlenerek çocuk ve gençlik tiyatrosunun bugünü ve geleceği konuşulacak. Festival hakkında detaylı bilgi için https://www.bkstv.org.tr/tr/ adresi ziyaret edilebilir.

Festivalin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, 28. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin başlaması dolayısıyla çocuklar gibi şen olduklarını söyledi. Yarınlara daha iyi nesiller ve hoşgörülü insanlar yetiştirebilmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Düşenkalkar, festival kapsamında tiyatro toplulukları tarafından Bursa’nın her yerinde 56 gösteri yapılacağını ifade etti. Gün boyunca çocukların tiyatro oyunu seyredebileceğini anlatan Düşenkalkar, tüm çocukları ve ailelerini gösterilere davet etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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