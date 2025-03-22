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  4. Ekrem İmamoğlu'na destek... Tiyatro ve oyuncu camiası Saraçhane'deki İBB binasına gittiler

Ekrem İmamoğlu'na destek... Tiyatro ve oyuncu camiası Saraçhane'deki İBB binasına gittiler

22.03.2025 16:57
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
22.03.2025 16:57
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Tiyatrocular ve oyuncular, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasına geldiler. Aralarında usta oyuncular Halil Ergün ve Metin Çoşkun’un da bulunduğu isimler, İmamoğlu’na moral ve destek amacıyla bir araya geldi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda, Türkiye genelinde gözaltılarda arttı. İçişleri Bakanlığı, bu kişilerin kamu düzenini bozma girişiminde bulunduklarını belirtti. Muhalefet partileri ise bu tutuklamaları siyasi baskı olarak nitelendirerek, halkı demokratik haklarını kullanmaya çağırdı.

TİYATROCULAR VE OYUNCULAR İMAMOĞLU'NA DESTEK İÇİN İBB BİNASINA GELDİLER

Sanatçılar, İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’de toplandı. Halil Ergün ve Metin Çoşkun gibi usta isimlerde gidenlerin arasındaydı.

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TÜRKİYE GENELİNDE GENİŞ ÇAPLI PROTESTOLARA YOL AÇMIŞTI

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu gelişme, Türkiye genelinde geniş çaplı protestolara yol açtı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde on binlerce kişi sokaklara dökülerek İmamoğlu’na destek verdi.

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