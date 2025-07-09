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Tofaş’ın çarptığı adam metrelerce savruldu

Hatay’da yolun karşısına geçmek isteyen şahsa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tofaş’ın çarptığı adam metrelerce savruldu

Kaza, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan A. isimli yayaya, seyir halindeki Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan şahsa olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yaralı Kenan A. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun netleşmesi için hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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