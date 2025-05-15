Togg Dijital Anahtar nedir? Togg Dijital Anahtar ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Togg Dijital Anahtar, kullanıcıların araçlarına daha kolay ve pratik bir şekilde erişim sağlamalarına olanak tanıyan yeni nesil bir özelliktir. Bu sistem, fiziksel anahtar taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Teknolojiyi günlük yaşamın içine entegre eden bu özellik kullanıcılar için avantaj sağlar.

Togg Dijital Anahtar nedir?

Togg Dijital Anahtar, Togg T10X modelindeki araçlarda fiziksel anahtara ihtiyaç duymadan akıllı telefonlarla araca erişim sağlayan bir özelliktir. Bu özellikle araç sahipleri anahtar olmadan telefon ile araca erişim ve kontrol sağlamaları mümkündür. Bu sistem Trumore mobil uygulamasıyla çalışır. Bluetooth bağlantısı sayesinde internet erişimine gerek olmaz.

Togg Dijital Anahtar ne işe yarar?

Togg Dijital Anahtar kullanımı, araç sahiplerine pek çok kolaylık sağlar. Dijital anahtar, kullanıcılara araçlarını telefonları üzerinden yönetmelerini sağlayan pratik bir sistemdir. Bluetooth bağlantısıyla internet olmasa bile çalışan uygulama, araca 3 metre ya da daha yakın olunduğunda kapı ve bagaj kontrolü yapmayı sağlar. Ayrıca motoru çalıştırmaya da imkan verir. Trumore uygulamasıyla birlikte aracı farklı aile üyeleriyle dijital olarak paylaşmak da mümkündür.

Togg Dijital Anahtar nasıl kullanılır?

Togg Dijital Anahtar'ı kullanmak için ilk olarak Trumore mobil uygulamasının akıllı telefona yüklenmesi gerekir. Sonrasında araca fiziksel anahtarla giriş yapılarak araç ekranında yer alan menüden ayarlara girilmelidir. Bağlantılar> Erişim Cihazlarım bölümüne giderek dijital anahtar eşleştirme işlemi yapılabilir.

Trumore uygulamasında akıllı cihazlarım sekmesine girilerek yeni bir anahtar oluşturulması istenecektir. Gerekli sözleşmeler onaylandıktan sonra uygulamanın verdiği PIN kodunu Bluetooth ayarlarından araçla eşleştirmelisiniz. Togg Dijital Anahtar bağlanmıyor sorunuyla karşılaşılırsa işlemler baştan alınabilir.

Artık telefonunuz aracılığıyla aracınızın kapılarını açabilir, bagajı kontrol edebilir ve motoru çalıştırabilirsiniz. Trumore uygulamasında “Paylaşılan Anahtarlar” bölümünden yeni bir dijital anahtar oluşturulabilir ve bu, başka bir kullanıcının Trumore uygulamasındaki QR kodu taranarak paylaşılabilir. Böylelikle aracı başkalarının da kullanması sağlanır.

Tüm bu işlemler Bluetooth bağlantısıyla çalıştığı için internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaz. Yalnızca araçla telefonun 3 metre içinde olması yeterlidir.