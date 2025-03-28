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Tokat'a Alman gelin! Müslüman oldu, 'Ecrin' ismini aldı

28.03.2025 17:14
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Tokat’a gelen Alman Jessica Sauter (27), Müslüman olup 'Ecrin' adını alarak Tamer Şengüloğlu (34) ile dünyaevine girdi.

Tokat'a Alman gelin! Müslüman oldu, 'Ecrin' ismini aldı

Almanya'da yaşayan Tamer Şengüloğlu, daha sonra ailesiyle birlikte 2022 yılında Türkiye'ye döndü. Almanya'da tanıştığı Jessica Sauter da daha sonra Tokat'a geldi. Türkiye'yi ve Tokat'ı çok seven Jessica, Müslüman olarak Ecrin ismini aldı. Daha sonra da Tokat Belediyesi Nikah Salonu'nda da Ecrin ile Tamer'in resmi nikahları kıyıldı.

Jessica'nın Türkiye'ye gelmek ve Müslüman olmak istediğini belirten Tamer Şengüloğlu, “Ben Almanya’da doğdum, büyüdüm. Jessica ile orada tanıştım. Annem ve babam Türkiye’ye temelli dönüş yaptıkları için ben de ailemle birlikte 2022 yılında Türkiye'ye döndüm. Jessica bensiz olmadığını, Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Ayrıca Müslüman olmak istediğini belirtti. Kendisi Türkiye’ye geldi. Şu anda Müslüman oldu ve Ecrin ismini aldı. Bugün de evlendik. Mutluyum” dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Jessica Sauter ise “Türkiye’yi çok seviyorum. Burada bunları yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Burada olduğum için memnunum” diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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