Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde "yasa dışı bahis, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması" suçlarına yönelik Tokat merkezli Sivas, Samsun, Antalya, Malatya, Mardin, Mersin, Adana, İzmir, Aydın, Çankırı ve Manisa illerinin de aralarında bulunduğu toplam 12 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şebekenin üçüncü şahısların IBAN’laranı ele geçirip yaklaşık 2,4 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken 40 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. 22 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devem ettiği öğrenildi. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.

