Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltı

Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alınırken 40’ı adliyeye sevk edildi.

Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde "yasa dışı bahis, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması" suçlarına yönelik Tokat merkezli Sivas, Samsun, Antalya, Malatya, Mardin, Mersin, Adana, İzmir, Aydın, Çankırı ve Manisa illerinin de aralarında bulunduğu toplam 12 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şebekenin üçüncü şahısların IBAN’laranı ele geçirip yaklaşık 2,4 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken 40 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. 22 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devem ettiği öğrenildi. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltı 1

Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltı 2

Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

