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Tokat'ta 12 yıl önce çöplüğe atılan bebeğin anne ve babası tespit edilerek tutuklandı

Tokat'ta 12 yıl önce çöplükte cesedi bulunan 1 günlük bebeğe ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen ve gözaltına alınan baba ve anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ta 12 yıl önce çöplüğe atılan bebeğin anne ve babası tespit edilerek tutuklandı

Tokat'ta 2013 yılı Ağustos ayında belediye çöplüğünde poşetler içinde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin ölümüyle ilgili 12 yıllık sır, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla çözüldü. Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki çöplükte geri dönüşüm işçisi tarafından bulunan bebek cesedi, o dönem olay yerine gelen ekipler tarafından beş farklı poşete sarılı halde çıkarılmıştı. Yapılan incelemede bebeğin henüz bir günlük olduğu belirlenmiş, otopsi raporunda ise göbek bağı ile boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Yıllar süren soruşturma ise sonuçsuz kalmıştı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosyayı yeniden açan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kriminal incelemeler sonucu bebeğin biyolojik anne ve babasının kimliğini tespit etti. Niksar ilçesinde ikamet eden H.K. ve eşi Ç.K. gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğin ölü doğduğunu düşündüğünü söyleyen anne, çocuğu bu nedenle çöpe attığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve baba, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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