Tokat’ta 13 bin metrekarelik yeni trafik eğitim parkuru kuruluyor

Tokat Belediyesi, 13 bin metrekarelik eski hayvan pazarı alanında kurulacak modern Trafik Eğitim Parkuru ile direksiyon sınavlarını tek merkezde toplayarak şehir içi trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Tokat Belediyesi, şehir içi trafik düzenini güçlendirecek önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Yeniyurt Mahallesi Barbaros Caddesi’nde, eski hayvan pazarının bulunduğu 13 bin metrekarelik alanda modern ve kapsamlı bir Trafik Eğitim Parkuru kuruluyor. Proje tamamlandığında sürücü adayları için daha düzenli bir eğitim alanı ortaya çıkacak ve şehir trafiği önemli ölçüde rahatlayacak.

DİREKSİYON SINAVLARI YENİ MERKEZE TAŞINIYOR

Tokat genelindeki direksiyon sınav güzergâhları, yeni düzenleme ile tek merkezde toplanıyor. Bu kapsamda direksiyon eğitim parkurları tamamen bu alana taşınacak, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uyguladığı direksiyon sınavları artık burada yapılacak, sürücü adayları için standartlara uygun, güvenli ve modern bir ortam oluşturulacak, sınav günlerinde yoğunluk yaşanan 600 Evler, Güneşli ve Dimes kavşağı hattı belirgin şekilde rahatlayacak. Bu düzenleme, hem eğitim süreçlerinde kaliteyi artıracak hem de şehir içi trafik yükünü azaltacak.

PROJE 13 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

13 bin metrekare büyüklüğündeki proje, Türkiye’de ilk kez bu kapsamda hayata geçirilen bir trafik eğitim alanı olma özelliği taşıyor. Geniş manevra alanları, uygulama pistleri ve sınav parkurlarıyla ulusal ölçekte örnek gösterilebilecek bir merkez tasarlanıyor. Barbaros Caddesi üzerindeki eski hayvan pazarı alanında yeni Trafik Eğitim Parkuru için hazırlıklar hızla ilerliyor. Saha düzenleme çalışmalarında son aşamaya gelindi ve asfalt serimi uygulanıyor. Alan, kısa süre içinde eğitim pistleri ve sınav parkurları için hazır hâle gelecek şekilde şekillendiriliyor.

BAŞKAN YAZICIOĞLU: "BU PROJE ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZIN BİR SONUCUDUR"

Proje hakkında bilgiler veren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Tokat’ımızın trafik güvenliğini artıracak ve şehir içi akışı düzenleyecek önemli bir adım atıyoruz. Yeniyurt Mahallesi Barbaros Caddesi’nde, eski hayvan pazarının bulunduğu 13 bin metrekarelik alanı modern bir Trafik Eğitim Parkuru olarak şehrimize kazandırıyoruz. Direksiyon sınav süreçlerinin bu merkezde toplanmasıyla özellikle 600 Evler, Güneşli ve Dimes Kavşağı bölgesindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde hafiflemiş olacak. Bu çalışma, Tokat Belediyesi olarak benimsediğimiz Üretken Belediyecilik anlayışımızın bir sonucudur. Şehrimizin kaynaklarını doğru, planlı ve verimli kullanarak hem eğitim altyapısını güçlendiriyor hem de trafik düzenine katkı sağlıyoruz. Tokat’ın ulaşım kapasitesini artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

