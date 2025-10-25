HABER

Tokat'ta 80 öğrenci ateş, bulantı şikayetleriyle hastanelik oldu

Tokat'taki bir yurtta kalan yaklaşık 80 öğrenci, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sağlık durumları iyi olan öğrencilerin şikayetlerinin kaynağı araştırılıyor.

Tokat'ta 80 öğrenci ateş, bulantı şikayetleriyle hastanelik oldu

Tokat'ta Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrenci, akşam saatlerinde ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurmuştur. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. (İHA)Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

