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Tokat'ta acı olay! Henüz 3 yaşındaydı... Komşusunun aracının altında kalan Efe'den acı haber

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen acı olayda, 3 yaşındaki Efe Y. komşusunun kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Tokat'ta acı olay! Henüz 3 yaşındaydı... Komşusunun aracının altında kalan Efe'den acı haber
Begüm Özkaynak

Olay, saat 18.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A. (21), babasına ait otomobille sokakta ilerlediği sırada, aynı caddede oturan komşuları İsa Y.’ın 3 yaşındaki oğlu Efe Y.’ı fark etmeyerek ezdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Efe kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Erbaa Otomobil
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