HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tokat’ta ahırın çatısı çöktü

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Büyükbaş hayvanların bağlı bulunduğu ahırda yaşanan çökme anı, içeride bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tokat’ta ahırın çatısı çöktü

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Tekkeyeni köyünde yaşayan Mustafa Yapıcı’ya ait ahırın çatısı, kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Ahır çatısının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ahırın çöken bölümünde herhangi bir canlı bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından hayvanlar komşu ahırlarına nakledildi. Ahırda maddi hasar meydana geldi.

ÇATILAR AĞIRLIĞA DAYANMIYOR

Yaşanan olayı anlatan Mustafa Yapıcı, "Tekkeyeni köyündeyiz. Çok kar yağdı ve karın sulanması nedeniyle ağırlaştı. Ahırdaki çatı karın ağırlığına dayanamayarak uçtu. Hayvanlarımızı komşularımızın ahırlarına dağıttık. Ahırımızın durumu bu vaziyette. Ahırın diğer kısmındaki direklerde de kırıklar var. Herkes çok dikkatli olsun, çatılar bu ağırlığa dayanmıyor" dedi.

Tokat’ta ahırın çatısı çöktü 1

Tokat’ta ahırın çatısı çöktü 2

Tokat’ta ahırın çatısı çöktü 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakar rampasında yoğun sis! Görüş mesafesi düştüSakar rampasında yoğun sis! Görüş mesafesi düştü
Sivas'ta zincirleme kazar! Çok sayıda yaralı varSivas'ta zincirleme kazar! Çok sayıda yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.