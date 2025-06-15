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Tokat'ta balkonda başlayan yangın mutfağı kül etti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Tokat'ta balkonda başlayan yangın mutfağı kül etti

Yangın, sabah saatlerinde ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Koçak köyünde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Ö.'ye ait evin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin mutfağına sıçradı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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yangın Tokat
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