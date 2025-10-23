HABER

Tokat’ta fuhuş operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Tokat’ta polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tokat'ta fuhuş operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu şüphelilere yönelik kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonda ‘fuhuşa teşvik ve aracılık’ suçlamasıyla N.Ö., H.K., Z.G.K., H.D., Y.S.A., B.B.A., K.G. ve D.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A., Y.S.A., H.D., N.K. ve K.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

23 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

