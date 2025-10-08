Tokat'ta jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zile, Turhal ve Erbaa ilçelerinde icra edilen operasyonlarda yapılan aramalarda; 370 gram bonzai, 1 kilo 37 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 51 kök kenevir bitkisi, ayrıca 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 dedektör, 1 elektronik terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 100 mililitre aseton ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır