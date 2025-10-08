HABER

Tokat'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 260 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tokat İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde ikamet eden K.A.A. ve Z.Ç. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 260 gram bonzai türü uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

