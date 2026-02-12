HABER

Tokat'ta öğrenci servisinin devrilme anı kamerada

Tokat'ta öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, önceki gün Zile ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana gelmişti. R.K. idaresindeki 60 AGK 983 plakalı Otokar marka öğrenci servisi, Turhal-Zile kara yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna girmek isteyen H.P. yönetimindeki 60 TD 666 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpışmıştı. Kazada içerisinde 29 öğrencinin bulunduğu servis aracı yan yatmıştı. 6 öğrencinin yaralandığı kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde minibüsün akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan otomobile çarpmasının ardından devrildiği anlar yer aldı.
Tokat
