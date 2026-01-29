Tokat’ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlilere ceza yağdı

Edinilen bilgilere göre, Erbaa ilçesinde iki motosikletli kasksız şekilde motosiklette yatarak ilerledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında U.E. ve E.D. isimli şahıslar tespit edilerek haklarında adli ve idari işlem uygulandı. U.E. isimli şahsa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kask kullanmamak ve dikiz aynası bulundurmamak ihlallerinden toplam 2 bin 492 TL idari para cezası kesildi. E.D. isimli şahıs hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapılarak gözaltına alındı. Ayrıca kask kullanmamak, dikiz aynası bulundurmamak, akrobatik hareketlerde bulunmak, tescil plakası almadan karayoluna çıkmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak/kullandırmak ihlallerinden toplam 63 bin 714 TL idari para cezası uygulandı. Plakasız motosikletin trafikten men edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır