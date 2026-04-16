Tokat’ta zehir tacirlerine operasyon: 1 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 Nisan’da yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 0,36 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2,72 gram esrar ile peçeteye emdirilmiş yaklaşık 250 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen N.A.’nın ikametinde arama yaptı. Adreste yapılan aramada 28 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen S.P. ve M.E. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.E. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



