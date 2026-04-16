HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tokat’ta zehir tacirlerine operasyon: 1 tutuklama

Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 Nisan’da yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 0,36 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2,72 gram esrar ile peçeteye emdirilmiş yaklaşık 250 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen N.A.’nın ikametinde arama yaptı. Adreste yapılan aramada 28 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen S.P. ve M.E. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.E. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.