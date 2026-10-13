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Tokat'taki salgın ile ilgili iddiaya Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan açıklama

Tokat'ta 5 bin kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle hastanelere başvurmuştu. Salgının norovirüsten kaynaklandığı ortaya çıktı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Suya kanalizasyon karıştı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Tokat'taki salgın ile ilgili iddiaya Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan açıklama

Kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren sağlık sorunlarıyla ilgili başvurularının artmasıyla ortaya çıkan salgın ile ilgili Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu açıklama yaptı.

Tokat taki salgın ile ilgili iddiaya Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ndan açıklama 1

"BÖYLE BİR ŞEYİN SÖZ KONUSU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, “Bir salgın süreci atlatıyoruz, hastanelerde önce 2 bin dediler, sonra 4 bin dediler. Tabi bu malum norovirüs olduğunu söylediler. Bulaşıcı bir virüs. Vatandaşlarımızın hijyen konusunda biraz daha ehemmiyet göstermelerini rica ediyoruz. Bunun neden kaynaklandığını tespit etmeye çalışıyoruz. Ama yapılan incelemeler neticesinde bir şey çıkmadığını söylediler. Samsun Büyükşehir Belediyemizden de geldiler, Bakanlıktan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden uzman bir kadro geldi. Dün akşam tüm mahallelerimizi ve depolarımızı gezdiler. Depolarımızın düzenli ve temiz olmasından dolayı tebrik ettiler. Kesin sonuçların bu akşam ya da yarın sabah çıkacağını söylediler. Ama kanalizasyon bulaştı ya da benzer başka şeylerde ortada dolaşıyordu. Bizim özellikle altını çizmek istediğimiz konu, kamu kurumları net bir açıklama yapmadığı sürece dedikodulara itibar edilmesin. Kanalizasyon dedikoduları çıktı ilk etapta. Bu hatlar birbirinden çok bağımsız hatlardır. Uzak hatlardır. Bunun da öncesinde yapılan ilk incelemede böyle bir şeyin söz konusu olmadığı kesinleşti. Detaylı bir incelemeye alındı. Biz de bütün hatlarımızı taradık. Klor seviyemizi yükselttik. Bu biraz çeşme sularımızda koku yapabilir. Sonuçlar geldiği zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır’’ dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Tokat
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